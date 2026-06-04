Con dâu bị bố mẹ chồng tố bạo hành, dồn chồng đến bước đường cùng

Anh Phú, sinh năm 1989 và vợ là cô Tôn yêu nhau khi là bạn cùng trường sư phạm. Họ kết hôn năm, 2013 tại quê chú rể, Bành Thủy, Trùng Khánh và làm việc tại địa phương, sinh con gái năm 2016.

Mâu thuẫn cặp đôi nảy sinh từ việc học hành của con, chuyện tiền bạc vợ chồng và theo gia đình chồng do con dâu chỉ đạo chồng quá quắt.

Ngày 23/1/2024, cũng từ chuyện học hành của con gái, họ cãi lộn. Tôn khóa cửa phòng bắt chồng ngủ sofa.

Cuộc xung đột, tưởng chừng đã lắng xuống, lại bùng phát vào sáng hôm sau. Người mẹ chồng - bà Tư - kể đang làm bữa sáng cho cháu gái trong bếp, nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách.

Bà bước ra và thấy con dâu đang túm tóc và đánh chồng đã can ngăn, nhưng căng thẳng không dừng lại.

Trong nhật ký của con gái 8 tuổi còn tả lại cảnh này. Cô bé viết sau khi bị đánh thức bởi cuộc cãi vã của cha mẹ đã trốn dưới chăn, vì trước đó từng bị mẹ đánh vì can dự chuyện người lớn. Cô bé thấy cha bước vào phòng, ngồi xuống mép giường để tránh mặt mẹ.

"Mẹ tôi như Tôn Ngộ Không, cầm một cây sào phơi quần áo, mặt phừng phừng như lửa, đánh bố bằng cây gậy. Bố chạy ra phòng khách", cô bé viết.

Bà Tư nhanh chóng bước tới giật lấy cây sào phơi quần áo từ tay con dâu, giục họ nói chuyện cho tử tế. Phú tranh thủ chạy ra khỏi phòng để xỏ giày đi làm, vợ liền chạy đến chặn anh lại nhắc chuyện tiền nong. Phú chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

Tôn cũng thừa nhận đánh chồng bằng sào phơi quần áo vì tức giận khi chồng giấu điện thoại của cô, trong lúc đang rất vội đi làm.

Tôn sau đó phá cửa xông vào. Anh Phú khi này đã trèo ra ngoài qua cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh và đang đứng trên một mặt phẳng xi măng bên ngoài, vốn được dùng để đỡ máy điều hòa. Tấm xi măng dài gần một mét và rộng 0,8 m.

Khoảng bê tông giữa 2 bức tường vàng là nơi anh Phú đứng sau khi trèo ra ngoài cửa sổ. Anh: The paper

Bà Tư thấy vậy tiến đến can ngăn con trai cẩn thận. Trong khi vợ anh, theo cáo buộc của người mẹ chồng đã nói: "Anh thích chết thì chết. Anh không xứng sống ở đời này".

Nói xong, cô lấy cây sào phơi quần áo chọc vào chồng. Người mẹ chồng tiếp tục can ngăn và chạy ra đỡ cây sào của con dâu và đẩy cô này ra ngoài.

Các tài liệu điều tra với cô bé 8 tuổi cũng xác nhận mẹ bé đã nói: "Anh nên nhảy lầu mà chết đi". Trong khi Tôn phủ nhận, nói chưa từng cầm sào tấn công chồng, hay nói những lời như con gái mình hay mẹ chồng cáo buộc.

Tôn sau đó đã gọi cảnh sát để tố cáo việc chồng giấu điện thoại của mình. Nhật ký cuộc gọi cho thấy vào khoảng 8h24 cùng ngày, cô Tôn đã gọi cho cảnh sát nhưng cảnh sát cho đó là mâu thuẫn vợ chồng, không giải quyết. Tôn khi đó mới nói "Có người sắp nhảy lầu tự tử".

Cô này cho biết lý do không can ngăn chồng nhảy lầu là vì cô đang tức giận và tin rằng anh ấy là người lớn và sẽ không làm như vậy nếu có chút trách nhiệm.

Sau khi nhận được cuộc gọi của cô Tôn, 7 phút sau, Công an huyện Sa Bình Bá đã liên hệ nhân viên bảo vệ của khu chung cư và yêu cầu họ đến tầng 8, nơi xảy ra vụ việc.

Theo lời khai của hai nhân viên bảo vệ, khi đến nơi, họ nghe thấy Tôn hét vào mặt chồng: "Nhảy xuống! Nhảy xuống đi!" và "Anh không xứng đáng sống trên đời này". Còn cô Tôn phủ nhận việc xúi chồng mình nhảy, nói rằng có thể cô đã quá xúc động đến nỗi đầu óc trống rỗng và không nhớ mình đã nói gì vào lúc đó.

...

Từ bên ngoài cửa sổ, anh Phú nói: "Đầu tôi đau quá, tôi cần bình tĩnh lại". Hai nhân viên chung cư cố gắng xoa dịu tinh thần Phú để bớt kích động.

Khoảng 8h40, cả lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đều đến hiện trường thuyết phục Phú đi vào, trong khi vợ anh nói lớn, dọa sẽ lên công ty bêu riếu anh. Người ở hiện trường do đó phải đồng thời khuyên bảo cả hai vợ chồng.

Anh Phú khi này nói với mẹ: "Bố mẹ chăm sóc cháu giùm con", rồi ngửa người rơi xuống dưới. Bà Tư chạy đến nhưng không kịp. Cháu gái trong phòng khi này cũng khóc lớn.

Hành vi vợ không cấu thành tội phạm

Cha mẹ anh Phú cho rằng con dâu không những không cứu giúp chồng đang gặp nguy hiểm mà còn liên tục gây áp lực. Phú do đó bị suy sụp tinh thần và nhảy lầu. Theo họ, hành vi của con dâu cấu thành tội Ngộ sát do sơ suất hoặc Thiếu trách nhiệm.

Do đó, 28/2/2024, bà Tư đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Công an huyện Sa Bình Bá tố cáo con dâu. Hai tuần sau, nhà chức trách ra thông báo không khởi tố, nêu rõ rằng sau khi xem xét đã kết luận không cấu thành tội phạm, do đó quyết định không khởi tố vụ án.

Bà tư tiếp tục nộp đơn, và vẫn nhận được câu trả lời, quyết định không khởi tố vụ án dựa trên các tình tiết rõ ràng, bằng chứng đầy đủ, áp dụng đúng pháp luật và thủ tục pháp lý, do đó quyết định giữ nguyên quyết định.

Công an thành phố Trùng Khánh cũng kết luận "bằng chứng không đủ để chứng minh tội phạm đã xảy ra", và quyết định Công an huyện Sa Bình Ba là phù hợp. Viện kiểm sát có quan điểm tương tự.

Giải thích luật cho ông bà, kiểm sát viên nói quyết định nhảy khỏi tòa nhà của Phú là lựa chọn cá nhân và việc vợ anh gọi cảnh sát là đã hoàn thành một phần nhiệm vụ của cô này.

Ông bà cuối cùng đã đệ đơn lên Tòa án quận Sa Bình Ba yêu cầu tiến hành các thủ tục tố tụng với con dâu.

Hôm 28/5, bà Tư cho biết 9 tháng trôi qua nhưng tòa chưa đưa ra quyết định có thụ lý vụ án hay không.

"Nếu con trai tôi nhảy lầu vì không thể suy nghĩ thấu đáo, tôi sẽ không trách ai cả. Nhưng việc nghĩ đến chuyện con trai tôi nhảy lầu sau khi bị dồn ép liên tục khiến tôi quyết tâm tìm kiếm công lý thông qua pháp luật", bà Tư nói.

Khi nào cấu thành tội phạm?

Phó giáo sư luật hình sự tại một trường luật ở Trùng Khánh cho rằng vụ việc này cần được xem xét toàn diện. Nếu người chồng gặp nguy hiểm vì cố gắng tránh bị vợ đánh, và vợ tiếp tục gây áp lực dẫn đến việc anh ta tự tử bằng cách nhảy lầu thì cô ta bị nghi ngờ phạm tội Ngộ sát do sơ suất.

Một luật sư tại Văn phòng luật tại Bắc Kinh cũng cho rằng nếu xác lập được sự việc cơ bản "đánh chồng đến mức anh ta phải trốn bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh", thì người vợ có nghĩa vụ pháp lý phải cứu chồng.

Khi chồng gặp nguy hiểm, người vợ không những không an ủi, khuyên can, hay hợp tác với cảnh sát để cứu anh ta mà còn tiếp tục khiêu khích anh ta bằng lời nói, gọi cảnh sát, hoặc gây áp lực bằng những cách khác, dẫn đến kết quả như vậy. Điều này có thể cấu thành tội thiếu trách nhiệm hoặc thậm chí là tội giết người gián tiếp có chủ ý.

Cảnh sát và công tố viên từ chối khởi tố vụ án với lý do "không có bằng chứng phạm tội", có thể vì họ cho rằng Phú là người trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý và lẽ ra phải biết hậu quả của việc nhảy từ trên tòa nhà xuống, luật sư nêu quan điểm.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net