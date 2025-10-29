Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Đang cãi nhau, tài xế ôtô đậu ngược chiều bất ngờ tông thẳng xe đối diện

Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ va chạm giao thông giữa hai ôtô xảy ra trên địa bàn phường Đồng Hới.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 37 giây ghi lại cảnh hai ôtô đậu đối diện nhau giữa đường. Trong lúc giữa hai người trên xe xảy ra tranh cãi, chiếc xe ô tô bán tải màu đen đậu ngược chiều bất ngờ nhấn ga, tông thẳng vào xe màu trắng đang dừng phía trước.

Cú va chạm khiến phần đầu hai xe bị hư hỏng nhẹ, gây náo loạn khu vực. Một số người dân chứng kiến đã dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận, nhiều ý kiến bức xúc trước hành vi lái xe thiếu kiềm chế, coi thường pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một tuyến đường ở khu vực phường Đồng Hới. Hiện cơ quan công an đang truy tìm người điều khiển phương tiện liên quan để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động