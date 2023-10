‘Vị khách’ cầm khoảng 1 cây vàng bỏ chạy khi chưa thanh toán khai gì?

Chiều 22/10, một lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố đối với Lê Hữu Đạt (18 tuổi; trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Đạt khai nhận chơi chứng khoán thua lỗ dẫn đến túng quẫn về kinh tế. Ảnh: CACC.



Vị lãnh đạo này cho biết thêm, Lê Hữu Đạt đang là sinh viên của một trường Cao đẳng tại TP Đà Nẵng.

Ban đầu Đạt khai nhận, do chơi chứng khoán thua lỗ, bị túng quẫn kinh tế nên ngày 21/10 có hành động cầm khoảng 1 cây vàng bỏ chạy khỏi tiệm khi chưa thanh toán.

Đối tượng mặc kín người khi đến tiệm vàng tại xã Thanh An. Ảnh: CACC.

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 13h ngày 21/10, một khách hàng mặc đồ che kín người vào một tiệm vàng tại xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đề nghị xem hàng.

Lợi dụng người bán hàng lơ là, “vị khách” đã cầm khoảng 1 cây vàng chưa thanh toán tiền, bỏ chạy.

Thấy bất thường, người bán hàng tri hô, đuổi bắt. Tuy nhiên, trời mưa to và sự việc xảy ra vào thời điểm vắng người qua lại nên không đuổi kịp được.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thanh An và Công an huyện Cam Lộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành truy tìm người khách đã bỏ chạy nói trên.

Sau khoảng 7 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lê Hữu Đạt, thu giữ được số lượng vàng liên quan đến vụ việc và tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam thanh niên này.

