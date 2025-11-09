Trực thăng Ka-226 của Nga lao vào nhà dân, 4 người thiệt mạng

Theo các hãng truyền thông Nga, vụ tai nạn xảy ra chiều 7/11, khi chiếc trực thăng mang số đăng ký RA-19307, thuộc Tổ hợp nhà máy cơ điện Kizlyar, gặp sự cố khi đang bay từ Kizlyar đến Izberbash. Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) xác nhận đây là một thảm họa hàng không nghiêm trọng.

Trực thăng Ka-226 của Nga

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, bốn nhân viên của Nhà máy Cơ điện Kizlyar, một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đã tử vong tại chỗ.

Ba người bị thương được đưa tới bệnh viện thành phố Izberbash, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch và không thể di chuyển. Hai người khác được chuyển tới trung tâm điều trị bỏng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế.

...

Nhân chứng tại hiện trường kể lại, chiếc trực thăng bốc cháy khi đang bay, phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực bãi biển, song máy bay lao vào khuôn viên một ngôi nhà dân. Theo các kênh Telegram địa phương, ngôi nhà này không có người ở vào thời điểm tai nạn.

Hiện trường vụ trực thăng rơi



Đám cháy lan trên diện tích khoảng 80 m² đã được lực lượng cứu hỏa khống chế sau đó. Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi Rosaviatsia đã mở hồ sơ phân loại vụ tai nạn là “thảm họa hàng không”.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: congly.vn