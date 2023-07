Trộm tài sản rồi mang giấy tờ vòi tiền chuộc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Điệp (30 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Lê Quốc Vinh (31 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Phan Thanh Điệp (trái) và Lê Quốc Vinh tại cơ quan điều tra.



Khoảng 2h ngày 10/7, Phan Thanh Điệp rủ Lê Quốc Vinh đi trộm cắp tài sản để chơi game và mua ma túy để sử dụng. Vinh điều khiển xe máy chở Điệp thì phát hiện căn nhà trên đường Đoàn Hữu Trưng mở cửa sổ và cửa chính ở tầng hai. Vinh ngồi trên xe ở ngoài đợi còn Điệp leo theo mái hiên đột nhập vào bên trong.

Điệp lục tìm và lấy 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, 1 điện thoại di động hiệu Oppo và 1 ví da rồi tẩu thoát. Trong ví có giấy tờ tùy thân của nạn nhân và 2 triệu đồng nên Điệp chia cho Vinh 800.000 đồng.

Đến sáng cùng ngày, Điệp thử mở mật khẩu điện thoại Oppo theo ngày tháng năm sinh ghi trên giấy tờ có trong ví của nạn nhân thì mở được mật khẩu. Điệp dùng thuê bao số điện thoại trong máy Oppo để đăng ký và chuyển số tiền 3,4 triệu đồng sang ví MOMO để nạp vào tài khoản game của Điệp số tiền 2 triệu đồng và tài khoản game của Vinh số tiền 1,4 triệu đồng.

...

Còn điện thoại Iphone do không bẻ khóa được nên Điệp mang đi cầm cố được 1,5 triệu đồng. Điện thoại Oppo thì Vinh giữ lại sử dụng.

Đến ngày 11/7, Vinh mang ví và giấy tờ đến trả cho nạn nhân để đòi tiền chuộc thì bị gia đình nghi ngờ và báo công an.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận hành vi vi phạm và khai ra đồng bọn.

Được biết, năm 2010, Điệp bị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà xử phạt 27 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”; Năm 2015, 2017, 2020 bị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Bàu Bàng. Riêng Lê Quốc Vinh hiện tại đang dương tính với ma túy.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV