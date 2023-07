Tri ân 34 cựu thanh niên xung phong Truông Bồn, Nghệ An

Nhân ái

Sáng 6-7, tại Nghệ An, Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty cổ phần Tập đoàn Y Dược Việt và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tri ân 34 cựu thanh niên xung phong Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.