Toyota Vios – mẫu xe phù hợp với mọi nhu cầu của gia đình

Với hơn 220 nghìn xe tới tay người tiêu dùng, Toyota Vios là mẫu xe có cộng đồng người dùng lớn nhất Việt Nam. Con số này đã khẳng định sự tin tưởng của khách hàng dành cho mẫu sedan hạng B của nhà Toyota suốt 20 năm qua.



Làm nên thành công của chiếc sedan này là mức giá dễ tiếp cận, khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, trang bị mang tính thực dụng cao cùng với thiết kế hài hòa, nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo nội thất rộng rãi và thoải mái. Ở phiên bản 2023 Vios mang đến những thay đổi mang tính trẻ trung, hiện đại và tăng tính năng an toàn nhưng giá không đổi. Chiếc xe tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình mua xe lần đầu.

Mức giá dễ tiếp cận

Phiên bản 2023 ra mắt tháng 5 với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, giá bán lần lượt 479 triệu đồng, 528 triệu đồng và 592 triệu đồng (riêng với màu trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu đồng). Như vậy, so với phiên bản cũ, bản G giữ nguyên giá còn phiên bản E MT và E CVT có mức giảm lần lượt là 10 triệu và 14 triệu. Mức giá không thay đổi trong khi được bổ sung thêm nhiều trang bị và tính năng an toàn, Vios 2023 ghi điểm với nhiều khách hàng có nhu cầu mua xe lần đầu.

Anh Minh Hà cùng vợ đăng ký lái thử Vios 2023 tại một đại lý ở Hà Tĩnh chia sẻ: “Gia đình mình có ý định mua Vios từ đầu năm vì mới có thêm em bé thứ 2. Sau một thời gian qua các đại lý xe ngắm nghía thì quyết định lấy Vios 2023. Phiên bản mới nhìn rất cá tính trong khi giá không đổi so với phiên bản trước, mà lại được thêm nhiều tính năng an toàn, đem đến sự an tâm cho cả gia đình. Không chỉ mình lái xe, mà vợ mình cũng lái nên những lúc mà mình không đi cùng cũng bớt lo lắng hơn”.



Đồng thời với chương trình ưu đãi kép đang triển khai, các khách hàng như nhà anh Minh Hà cũng tiết kiệm được một khoản hơn 60 triệu đồng. Cụ thể, Toyota và hệ thống đại lý ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (không quá 30 triệu đồng đối với Vios G; không quá 26.5 triệu đồng với Vios E 1.5CVT và không quá 24 triệu đồng với Vios E 1.5MT) dành cho khách hàng thanh toán 100% và xuất hóa đơn GTGT. Cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước, khách hàng có thể tiết kiệm hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng vay mua xe Vios trong tháng 10 này còn được hưởng lãi suất ưu đãi 1.99% trong 3 tháng đầu, 7.9% trong 9 tháng tiếp theo, từ công ty Tài chính Toyota Việt Nam.

Thay đổi thiết kế, bổ sung tính năng an toàn ở phiên bản 2023

Như anh Minh Hà chia sẻ, 2 tính năng an toàn được bổ sung trên Vios 2023 là 2 tính năng thuộc gói an toàn Toyota Safety Sense là cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA).

Hệ thống cảnh báo tiền chạm PCS sử dụng một camera và radar có bước sóng milimet gắn vào logo phía trước giúp giảm thiểu hoặc phòng tránh va chạm trước. Khi ra-đa bước sóng ngắn và camera đơn của hệ thống an toàn tiền va chạm phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh.



Trong khi đó, hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) sử dụng camera trước của xe để phát hiện làn đường khởi hành khi đi trên những con đường thẳng với vạch kẻ rõ ràng, mép đường và lề đường. Trạng thái hoạt động của hệ thống được biểu thị thông qua hình minh họa đánh dấu làn đường màu trên Màn hình đa thông tin (MID) của xe.

Nếu LDA xác định rằng chiếc xe đang bắt đầu đi chệch khỏi làn đường đã được đánh dấu, hệ thống sẽ cảnh báo người lái bằng một cảnh báo âm thanh và hình ảnh. Khi cảnh báo này xảy ra, lái xe phải kiểm tra cẩn thận làn đường xung quanh trước khi đưa xe an toàn trở lại làn đường ban đầu.

2 tính năng này sẽ hỗ trợ người lái khi di chuyển trong đô thị, giảm thiểu va chạm không đáng có và chiếc xe hứa hẹn mang đến sự yên tâm cũng như sự bảo vệ khi cần thiết, sẵn sàng là người bạn đồng hành tin cậy của chủ xe trên mọi cung đường.

...



Không chỉ bổ sung về tính năng an toàn, Vios 2023 có sự thay đổi lớn về thiết kế. Anh Minh Hà chia sẻ: “Trước khi ra đại lý nhìn tận mắt xe, mình đã xem nhiều hình ảnh Vios 2023 tại Việt Nam và thấy khá nhiều ý kiến xung quanh. Nhưng phải ra tận nơi mới thấy thiết kế này rất ấn tượng, cá tính và trẻ trung. Nếu xếp các xe phiên bản cũ cạnh nhau có thể bạn sẽ nhầm lẫn và không rõ từng đời, nhưng phiên bản 2023 này chắc chắn không thể nhầm lẫn được”.



Phiên bản Vios 2023 sở hữu thiết kế ấn tượng với phần lưới tản nhiệt mới đầy phong cách, kết hợp cản sau được tinh chỉnh nhẹ mang lại dáng vẻ khỏe khoắn và bề thế cho chiếc xe. Phần lưới tản nhiệt lớn được tạo hình mạnh mẽ với những đường vát sang 2 bên. Các đường nét 2 bên hông xe vẫn được giữ nguyên nhưng ở phía dưới, la-zăng của xe có thiết kế mới bắt mắt hơn với dạng phay 6 chấu và sở hữu kích cỡ 15 inch. Cụm đèn pha dạng LED dạng projector được trang bị trên tất cả các phiên bản tạo điểm nhấn hiện đại nổi bật, bắt mắt đồng thời tăng khả năng chiếu sáng trên phiên bản mới.

Phần đuôi xe lại cho cảm giác mềm mại, truyền thống hơn với cụm đèn hậu được giữ nguyên với những đường nét bo tròn nhưng cản sau đã được thay đổi nhẹ. Tổng thể, ấn tượng đầu tiên đối với Vios 2023 là sự sắc sảo, hiện đại pha lẫn những nét cá tính, độc đáo.



Nội thất xe bắt kịp xu hướng đương đại, trẻ trung hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch dạng nổi kết nối điện thoại thông minh đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng (phiên bản G) mang đến những trải nghiệm thú vị và cảm giác lái hứng khởi hơn cho người dùng. Hàng ghế sau cũng được trang bị thêm 2 cổng sạc đem đến sự thuận tiện tối đa cho mọi hành khách trên xe.



Với những nâng cấp nhẹ nhưng đúng chỗ, Vios 2023 được gia tăng thêm sức mạnh cạnh tranh trong phân khúc, điều này thấy rõ trong doanh số tháng 9 vừa qua với 1.496 xe bán ra – đứng thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng 9.2023.

Vận hành bền bỉ, mượt mà

Toyota Vios luôn nổi tiếng là mẫu xe bền bỉ, thực dụng và ít hỏng hóc, một đặc điểm tạo nên thương hiệu của những chiếc xe Toyota. Phiên bản 2023 tiếp tục sử dụng động cơ Dual VVT-i đã chứng minh được khả năng vận hành bền bỉ cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 30 năm kể từ khi ra đời vào năm 1991. Đây là khối động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa đạt 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140Nm. Thông số của Vios cao hơn so với Accent đặc biệt dùng máy 1.4, công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 132Nm. Dù dùng máy to hơn đối thủ nhưng Vios lại có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 5,87L/100km, ít hơn so với Accent đặc biệt là 6,2L/100km.



Anh Thành ở Hà Nội chia sẻ về chiếc Vios đời 2021 của mình: “Xe bền, tôi chưa phải thay thế gì cho xe ngoài việc thay dầu và bảo dưỡng định kỳ. So với các mẫu xe khác cùng tầm tiền thì cảm giác lái tốt, khá thật tay, phản hồi chân ga tốt, đạp là ăn, vượt xe trên cao tốc rất ổn. Điểm tôi đánh giá cao ở chiếc xe là không gian rộng rãi và điều hòa rất mát. Đối với người dùng gia đình như tôi, đây là điều rất quan trọng vì sau một chuyến đi dài như về quê hay đi du lịch, mọi người trong nhà không bị mệt mỏi.”

Toyota Vios đã và đang đồng hành cùng hơn 200 nghìn gia đình Việt trong các chuyến đi, trở thành người bạn thân thiết, tin cậy và đáp ứng nhiều nhu cầu cần thiết. Cùng với Vios 2023, thêm nhiều hành trình mới sẽ mở ra, thêm nhiều những chuyến đi hạnh phúc và an tâm.

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn