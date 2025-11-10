Tông bé trai tử vong, tài xế xe máy kéo bỏ trốn khỏi hiện trường

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại khu vực Kiratpur, Bijnor, Ấn Độ, vào tối ngày 6/11 đã cướp đi sinh mạng của một bé trai tám tuổi và khiến hai phụ nữ bị thương sau khi một chiếc xe đầu kéo tông trúng họ.

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại, cho thấy chiếc máy kéo đã cán trúng các nạn nhân trước khi tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra tại làng Sarai Imma, thuộc địa phận đồn cảnh sát Kiratpur. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, Asma, Gulshan và Ayaan (8 tuổi) đang phát kẹo trong làng để mừng sự ra đời của một bé gái trong gia đình.

Khi họ đến gần nhà Yaseen, một chiếc máy kéo lao tới với tốc độ cao buộc cả ba phải nép vào tường. Tuy nhiên, tài xế mất lái và chiếc máy kéo đâm sầm vào họ, ép vào tường.

Ayaan bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương ở Kiratpur. Sau đó, cậu bé được chuyển đến bệnh viện Bijnor để điều trị tích cực nhưng đã tử vong trên đường đi. Cả hai người phụ nữ đều bị thương và đang được điều trị.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc và đang truy tìm tài xế xe máy kéo bỏ trốn. Đoạn clip từ camera giám sát đang được xem xét để xác định danh tính chiếc xe và nghi phạm. Vụ việc đã khiến người dân địa phương bàng hoàng và đau buồn.

