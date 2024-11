Your browser does not support the video tag.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích trên sông Nậm Mô.

Chiều 3/11, thông tin từ chính quyền xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 2 là cháu Kh.B.Tr. (8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Xá lượng) sau 2 ngày tìm kiếm.

Để tìm kiếm nạn nhân, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng hơn, dọc theo về phía hạ nguồn sông Nậm Mộ gần 10km. Lực lượng công an, quân sự huyện đã dùng xuồng máy tham gia công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng phải mở rộng phạm vi tìm kiếm mới phát hiện thi thể thứ 2.



Trước đó, thi thể cháu L.A.T. (8 tuổi) được lực lượng chức tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 5km về phía hạ nguồn sông Nậm Mộ.

...

Sau khi tìm thấy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Như tin đã đưa, khoảng 17h ngày 1/11, hai cháu Kh.B.Tr và L.A.T. là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xá Lượng, huyện Tương Dương, rủ nhau ra sông Nậm Mộ tắm.

Đến chiều muộn, người dân bản Lở, xã Xá Lượng khi đi ra bờ sông thì phát hiện trên bờ có quần áo của 2 cháu nhưng tìm mãi không thấy người. Nghi ngờ các cháu đã đuối nước, bị cuốn trôi, người dân đã nhanh chóng báo cáo với Ban Quản lý bản Lở, chính quyền xã Xá Lượng về sự việc.

Ban CHQS huyện Tương Dương thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có trẻ bị đuối nước.



Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của xã và huyện Tương Dương gồm công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương với gần 100 người đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Trong đêm 1/11, lực lượng chức năng đã đốt lửa, dựng lều trại bên sông Nậm Mộ và di chuyển bằng xuồng trên sông, đi bộ dọc hai bờ sông nhiều kilômét để tìm kiếm. Trưa 2/10, thi thể cháu L.A.T. đã được tìm thấy; đến chiều 3/10, cháu Kh.B.Tr. cũng đã được phát hiện.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn