Tiểu thương chợ Kinh Môn, Hải Phòng bức xúc vì bị cản trở kinh doanh

Tiểu thương chợ Kinh Môn (phường Kinh Môn, TP Hải Phòng) tập trung phản ánh việc bị cản trở kinh doanh. Ảnh: Hải Minh

Tiểu thương bị chèn ép, gây khó khăn trong hoạt động

Theo phản ánh của các tiểu thương tới Báo Lao Động, chợ Kinh Môn được hình thành từ năm 2010 do các thành viên góp vốn, đăng ký hộ kinh doanh mang tên ông Phạm Hùng Duy. Sau thời gian vận hành, ngày 5.10.2023, các thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho ông Trương Văn Lập, bà Nguyễn Thị Thập và ông Phạm Hùng Văn; đồng thời bầu Ban quản lý chợ mới theo cam kết tại hợp đồng thỏa thuận ngày 1.10.2023.

Trong thời gian đầu, việc kinh doanh tại chợ diễn ra ổn định, các tiểu thương nộp thuế, phí, tiền thuê ki-ốt đầy đủ. Tuy nhiên, từ tháng 4.2024, sau khi ông Phạm Hùng Văn tiếp nhận điều hành, nhiều hộ kinh doanh cho biết, họ bị chèn ép, gây khó khăn trong hoạt động. Thậm chí, họ bị yêu cầu đóng cửa hàng khi hợp đồng thuê còn hiệu lực, trong khi một số hộ khác vẫn được mở bán.

Hàng hóa bị “giam” bên trong ki-ốt, tiểu thương không thể ra vào lấy đồ. Ảnh: Hải Minh

Các tiểu thương phản ánh, Ban quản lý chợ đã cắt điện, cắt nước, thu nhiều khoản phí không hợp lý, gây áp lực tài chính và có hành vi cưỡng đoạt tiền của một số hộ. Bên cạnh đó, còn xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, đe dọa, ngăn cản khách hàng, thậm chí hủy hoại tài sản chung.

Ông Đỗ Khắc Trung - tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ - cho hay: “Hơn 1 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đi các nơi nhưng không được giải quyết. Việc kinh doanh bị Ban quản lý cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Mọi chi tiêu, sinh hoạt, học hành của con cái đều trông vào việc buôn bán trong chợ”.

Cũng theo ông Trung, những ngày gần đây, Ban quản lý chợ cho tăng cường nhiều người bảo vệ túc trực ở cổng chợ, thay nhau kiểm soát việc ra vào và thu tiền người ra vào chợ. Tình trạng này khiến bà con bức xúc, gửi đơn cầu cứu chính quyền.

Nhiều ki-ốt trong chợ bị giăng dây thép gai, hàng hóa và xe cộ bị “giam” bên trong. Ảnh: Hải Minh

Theo tìm hiểu, ngày 19.8.2010, UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là phường Kinh Môn, TP Hải Phòng) đã ban hành quyết định số 323/QĐ-UBND về việc cho phép hộ gia đình ông Phạm Hùng Duy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chợ Kinh Môn (giai đoạn 1) tại xã Hiệp An. Từ nguồn vốn do các hộ dân tự huy động, gồm có 10 cổ đông, ông Phạm Hùng Duy khi đó làm đại diện chủ đầu tư, ban quản lý chợ.

Đến ngày 5.10.2023 sau một thời gian vận hành khai thác, các thành viên góp vốn chuyển nhượng toàn bộ vốn cho ông Trương Văn Lập, bà Nguyễn Thị Thập, ông Phạm Hùng Văn. Các thành viên đã bầu ban quản lý chợ mới gồm ông Lập, bà Thập, ông Văn theo Hợp đồng thỏa thuận cam kết ngày 1.10.2023.

Hàng hóa tồn đọng trong các gian hàng bị khóa cửa nhiều tháng liền. Ảnh: Hải Minh

Ngày 1.10.2023, ba người này đã lập “Hợp đồng thỏa thuận cam kết”. Nội dung thể hiện, ông Phạm Hùng Duy do gặp khó khăn tài chính, nợ nần chồng chất, có nguyện vọng chuyển nhượng “Dự án Chợ Kinh Môn, phường Hiệp An” cho người có cổ phần trong dự án.

...

Ba bên thống nhất cùng mua lại toàn bộ phần vốn của các cổ đông cũ với giá 8,5 tỉ đồng, giao ông Phạm Hùng Văn làm thủ tục giấy tờ, còn việc điều hành, trao đổi chung do ông Lập và ông Văn thống nhất thực hiện. Hợp đồng nêu rõ: “Ba chúng tôi là một, quyền hạn pháp lý như nhau, chợ là của những người có cổ phần, không phải của riêng ai”.

Tiểu thương chợ Kinh Môn bức xúc cho biết, ôtô bị giữ lại trong khu chợ. Ảnh: Hải Minh

Theo bà Nguyễn Thị Thập, sau hơn chục năm chợ hoạt động ổn định, ông Phạm Hùng Văn bắt đầu cản trở, gây khó khăn cho tiểu thương như quây ki-ốt, làm hư hại tài sản. Năm 2024, sau ki được xây dựng, sửa sang, các ki-ốt được bán cho tiểu thương với giá từ 100-400 triệu đồng, có vị trí lên tới cả tỉ đồng. Trong 78 ki-ốt, 48 ki-ốt đã được thanh quyết toán, số còn lại tiếp tục bán trong nửa tháng sau đó.

“Đến tháng 4.2024, ông Văn không thực hiện thanh toán như cam kết, còn thuê người lạ đe dọa, ngăn cản việc kinh doanh, thậm chí phát loa bôi nhọ, vu khống tôi là lừa đảo” - bà Thập phản ánh.

Tiểu thương khiếu nại, cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Bảo Trung - Chủ tịch UBND phường Kinh Môn - cho hay, bà con đã gửi đơn lên Ban Tiếp công dân TP Hải Phòng và các cơ quan liên quan. Sau đó, UBND phường đã có văn bản trả lời và hướng dẫn cụ thể.

"Với nội dung tranh chấp hợp đồng thuê, phường đề nghị tiểu thương gửi đơn ra tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền. Với nội dung có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, phường hướng dẫn người dân trình báo công an, đồng thời chuyển đơn cho Công an phường xác minh; nếu có dấu hiệu vi phạm, cơ quan này sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định" - ông Trung nói.

Nhiều ki-ốt trong Chợ Kinh Môn bị cắt điện. Ảnh: Hải Minh

Theo đại diện Công an phường Kinh Môn, thời gian gần đây, Công an phường Kinh Môn tiếp nhận đơn trình báo của một số tiểu thương đang kinh doanh tại chợ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh, ghi nhận đầy đủ nội dung phản ánh, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng trình tự quy định.

Nhiều gian hàng trong chợ Kinh Môn bị quây tôn, giăng dây thép gai khiến việc buôn bán đình trệ. Ảnh: Hải Minh

Công an phường Kinh Môn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, phát trực tiếp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận.

Đồng thời, Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, khuyến nghị người dân cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng, gây chia rẽ nội bộ.

Tác giả: Hải Minh

Nguồn tin: laodong.vn