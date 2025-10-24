Vinamilk lần đầu vào nhóm 5% thương hiệu mạnh toàn cầu

Theo báo cáo của Brand Finance - tổ chức tư vấn và định giá thương hiệu độc lập đang giám sát hơn 6.000 thương hiệu tại 40 quốc gia, Vinamilk lần đầu tiên đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) trên 90 điểm. Kết quả này đưa doanh nghiệp Việt Nam vượt nhiều "ông lớn" châu Âu - Mỹ, và trở thành thương hiệu sữa đứng thứ ba thế giới về sức mạnh thương hiệu.

Theo Brand Finance, chỉ số BSI được đánh giá dựa trên các tiêu chí như mức độ nhận biết, lòng trung thành của người tiêu dùng, khả năng sinh lời, hiệu quả truyền thông và chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, AAA+ là mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu. Một thương hiệu đạt xếp hạng AAA+ được xem là có năng lực mở rộng danh mục sản phẩm, nhượng quyền sang lĩnh vực khác, duy trì uy tín mạnh mẽ tại nhiều quốc gia - nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ về báo cáo sức mạnh thương hiệu. Ảnh: Nguyễn Hoàng



Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết sức mạnh thương hiệu của Vinamilk tăng rõ rệt khi doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế và tích hợp toàn diện bộ nhận diện thương hiệu mới vào hoạt động kinh doanh. "Không đến 5% thương hiệu toàn cầu đạt được mức AAA+ này", ông Alex Haigh nói.

Báo cáo cũng cho thấy khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) hiện chiếm 34,4% thị trường sữa toàn cầu và sở hữu 4 trong 10 thương hiệu hàng đầu, nhưng lại đóng góp tới 54,1% tổng giá trị thương hiệu trong top 10. Sự chuyển dịch này phản ánh năng lực của các doanh nghiệp khu vực, trong đó có Vinamilk, trong việc biến quy mô thành giá trị thương hiệu.

6 năm liên tiếp, doanh nghiệp duy trì vị trí Top 5 thương hiệu giá trị nhất APAC và Top 3 về chỉ số sức mạnh thương hiệu, đồng thời là doanh nghiệp sữa Việt Nam duy nhất được mời tham gia chuyên mục Spotlight Global của Brand Finance năm nay.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, nhận chứng nhận Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam từ đại diện Brand Finance. Ảnh: Nguyễn Hoàng

...



Vinamilk được đánh giá là đang đi đúng hướng khi nắm bắt xu thế mới của thị trường sữa khu vực. Brand Finance ghi nhận nỗ lực đổi mới sản phẩm theo hướng tốt cho sức khỏe. Tiêu biểu là Vinamilk Green Farm cao đạm - dòng sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ siêu vi lọc để tạo ra sữa cao đạm, ít béo, giàu canxi và không chứa lactose.

Doanh nghiệp cũng được xem là tiên phong trong việc chuyển đổi hình ảnh thương hiệu để tiếp cận thế hệ Gen Z - nhóm người tiêu dùng mới đề cao bản sắc cá nhân. Vinamilk đẩy mạnh sự hiện diện trên các nền tảng số như TikTok, Facebook Reels, hợp tác với người nổi tiếng và khuyến khích nội dung do người dùng tạo ra xoay quanh lối sống xanh, ăn uống lành mạnh, công thức nấu đơn giản... Những hành động này giúp thương hiệu duy trì sức ảnh hưởng lâu dài cả trên kệ hàng lẫn đời sống số của giới trẻ.

Người dùng tìm hiểu về Vinamilk Green Farm cao đạm. Ảnh: Vinamilk



Một yếu tố khác giúp củng cố sức mạnh thương hiệu là chiến lược phát triển bền vững. Từ hơn một thập niên trước, hãng đã đầu tư cho mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Đến nay, doanh nghiệp đã có hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon quốc tế.

"Vinamilk không chỉ hòa mình vào làn sóng này, mà còn đóng vai trò thúc đẩy xu hướng trong khu vực. Phát triển bền vững là một trong những lý do cốt lõi khiến sức mạnh thương hiệu của hãng tăng lên", ông Alex nhấn mạnh.

Đổi mới cách tiếp cận, Vinamilk thường xuất hiện cùng các sự kiện được giới trẻ quan tâm. Ảnh: Vinamilk



Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, cho biết việc vào nhóm 5% thương hiệu toàn cầu đạt xếp hạng AAA+ là niềm tự hào của doanh nghiệp, đồng thời minh chứng Việt Nam đủ những đơn vị có sức mạnh, năng lực tầm quốc tế.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo VnExpress