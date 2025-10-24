Chồng bỏ quên vợ khi đổ xăng, nhân viên chạy theo 8 km để trả người

Your browser does not support the video tag.

Nhân viên cây xăng chạy 8 km 'ship vợ cho khách' Sau khi đổ xăng, người chồng lên xe rồi chạy thẳng, không hay biết vợ còn đứng lại phía sau. Bất đắc dĩ, chị vợ phải nhờ nhân viên cây xăng đuổi theo gần 8 km mới bắt kịp chồng.

Ngày 22/10, anh Lò Đức Toàn (24 tuổi, nhân viên cửa hàng Petrolimex số 27, Sơn La) đăng tải một video ghi lại cảnh một gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 bé gái vào đổ xăng. Sau đó, khi người vợ đang quay lại đợi Toàn trả tiền thừa thì người chồng lái xe đi mất. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đức Toàn cho biết, tình huống trên diễn ra vào khoảng 10h10 ngày 22/10, khi anh đang trong ca trực.

"Lúc đầu tôi và chị vợ thấy anh chồng chạy xe chầm chậm ra ngoài, tưởng là tấp vào chỗ rộng để đợi nên không nghi ngờ gì. Nhưng không ngờ anh ấy lái đi luôn. Hai chị em có gọi lại nhưng có lẽ do đội mũ trùm đầu nên anh không nghe thấy", anh Toàn kể.

Sau khi chờ khoảng 4-5 phút vẫn không thấy người chồng quay lại, người phụ nữ nhờ Toàn giúp chở đi tìm chồng, vì gia đình chị đang có việc đi xa và anh chồng không mang điện thoại nên không thể gọi.

Khoảnh khắc 2 bố con nhìn thấy mẹ trong ngỡ ngàng. Ảnh: NVCC.

"Chị ấy sợ con nhỏ ngồi sau không ai đỡ, chẳng may ngủ gật sẽ nguy hiểm nên cũng khá sốt ruột. Tôi nghe vậy nên nhờ cửa hàng trưởng đứng bán hộ một lúc rồi lên đường chở chị khách đuổi theo chồng", Toàn nói.

...

Sau khoảng 15 phút lái xe gần 8 km, nam nhân viên cùng khách hàng đã bắt kịp người chồng tại khu vực giáp ranh giữa Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La).

"Ban đầu anh chồng khá ngơ ngác, một lúc sau mới nhận ra từ ban nãy đến giờ anh không chở vợ sau lưng. Chị vợ có ngỏ ý gửi tôi ít chi phí xăng xe nhưng tôi từ chối nhận. Tôi thấy mình giúp được chị ấy là vui rồi, không cần tiền bạc gì đâu", Toàn chia sẻ.

Anh nhân viên cây xăng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Ảnh: NVCC.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, video lập tức khiến dân tình bàn luận rôm rả. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước: "Ngày xưa học tác phẩm 'Vợ nhặt', nay lại có cả vợ rơi ngoài đời thật", "Chắc anh chồng tưởng mình còn độc thân", "Không biết anh chồng tối nay có phải ra sofa ngủ không".

Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng dành lời khen cho anh nhân viên Lò Đức Toàn vì sự tử tế và tốt bụng: "Anh này xứng đáng được thưởng nóng", "Anh ấy còn tinh tế gạt gác chân cho khách nữa", "Anh nhân viên dễ thương quá".

Suốt 6 năm làm việc tại cửa hàng xăng dầu, Đức Toàn chứng kiến không ít những tình huống dở khóc dở cười. Trong tháng 10 này, anh đã 2 lần gặp cảnh khách hàng bị tài xế bỏ quên.

"Đầu tháng có một tài xế taxi đổ xăng xong chạy đi luôn, bỏ lại hành khách đang vào nhà vệ sinh. Cả hai lần phải mất hơn 30 phút mới liên lạc được với tài xế để quay xe lại đón", Toàn kể.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn