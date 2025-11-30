Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 9, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với số liệu công bố gần nhất cuối tháng 7 (15,73 triệu tỷ đồng).

Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục lập đỉnh mới với hơn 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm. Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,35 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 9 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 11,53% so với đầu năm.

Tiền gửi tăng kỷ lục, tiến sát 16,2 triệu tỷ đồng.

Ghi nhận dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 9, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,4-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Mức 4,6 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,7-7,5%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 22 ngân hàng tăng lãi suất. Trong đó, Techcombank, VPBank và LPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Theo bảng lãi suất mới công bố, VietinBank tăng 0,4% ở kỳ hạn dưới 3 tháng lên 2,4%/năm; các kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng 0,5%, đạt 2,8%/năm. Nhóm kỳ hạn 6-11 tháng cũng được nâng thêm 0,6% lên 3,9%/năm.

VPBank cũng vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 28/1 với mức tăng 0,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đưa lãi suất kỳ hạn này chạm mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Trong khi giữ nguyên các kỳ hạn còn lại.

Đây là lần thứ hai VPBank tăng lãi suất huy động trong chưa đầy một tuần. Trước đó, VPBank đã tăng 0,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,3%/năm kỳ hạn 6-36 tháng vào đầu tuần này.

