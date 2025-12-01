Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Người hô khẩu lệnh A50, A80 nghỉ hưu

Theo Quyết định số 2317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ nghỉ hưu từ hôm nay, 1/12/2025.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa quê ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ).

Trước năm 2013, ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Năm 2013, ông Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2. Năm 2015, ông giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2.

Trước khi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1/2020), ông Nguyễn Văn Nghĩa lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam).

Tháng 3/2023, ông Nguyễn Văn Nghĩa được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa là người chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành A80. Trong các cuộc diễu binh, diễu hành A50, A80, ông là người hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu”.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 29/11/2024 kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đối với đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày 1/12/2024 đến hết 30/11/2025.

