Thủ tướng yêu cầu đánh giá nguyên nhân ngập lụt, rà soát việc vận hành hồ thủy điện

Ngày 23-11, nước lũ vẫn còn ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, người dân phải dùng thuyền để di chuyển - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tối 23-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ.

Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa xong trước ngày 30-11

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến 18h tối 23-11, đợt mưa lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung Bộ vừa qua đã làm 91 người thiệt mạng và 11 người mất tích, 221 nhà bị sập, đổ, trôi, 933 nhà bị hư hỏng.

Về nông nghiệp có trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 13.078 tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi đau tới các gia đình bị mất người thân do mưa lũ, chia sẻ khó khăn, vất vả, lo lắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai.

Hiện nay mưa đã giảm, lũ đã rút, cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ ở khu vực bị ngập sâu, mất nhà cửa, tài sản và tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét.

Cùng với đó tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã thiệt mạng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường lớp, trạm xá, nhà xưởng, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu để bảo đảm chỗ ở, nơi học tập, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, sóng viễn thông, khôi phục sản xuất kinh doanh trước ngày 30-11.

Bố trí chỗ ở tạm và huy động lực lượng quân đội, công an… hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, xong trước ngày 30-11.

Đồng thời xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, xong trước ngày 31-1-2026.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân Phú Yên cũ tái thiết cuộc sống sau lũ - Ảnh: SƠN LÂM

Hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy, sớm đưa học sinh trở lại học tập

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y... để khôi phục sản xuất nông nghiệp và khắc phục sớm nhất các công trình thủy lợi, hồ đập bị hư hỏng.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đánh giá chính xác nguyên nhân ngập lụt và rà soát việc quản lý, vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện để bảo đảm quản lý an toàn, vận hành chủ động, hiệu quả.

Giao Bộ Tài chính triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập.

Có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ về tình hình trường lớp và việc bảo đảm học tập cho học sinh tại các điểm trường bị ngập lũ vừa qua, phương án khắc phục cụ thể, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-11.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho người dân và bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Đồng thời chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo EVN tập trung hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống cung cấp điện tại các xã phường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Khẩn trương khôi phục sản xuất công nghiệp và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đầu cơ, găm hàng tăng giá, mất ổn định thị trường.

Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít". Đồng thời, đề nghị kịp thời phân bổ hỗ trợ cho các địa phương đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ