Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có trình độ trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi có hơn 30 năm công tác, trưởng thành từ một giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và có 17 năm đứng trên bục giảng, trong đó có 5 năm là Phó Hiệu trưởng nhà trường; 10 năm là cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Nghệ An cùng nhiều vị trí công tác khác như Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Trải qua nhiều vị trí và chức vụ trong Đảng, chính quyền, hội đồng nhân dân, đây thực sự là cơ hội để tân Thứ trưởng có điều kiện, cơ hội để bản thân rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Với quyết định này, Bộ GD&ĐT hiện có 2 Thứ trưởng nữ là Thứ trưởng Ngô Thị Minh và tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi.



