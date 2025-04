Thủ đoạn của chủ cơ sở ngâm 3.500 tấn giá đỗ bằng hóa chất

Kinh tế

Liên quan đến vụ kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.