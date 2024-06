Thiếu tiền, "đôi bạn" ở Hà Nội rủ nhau đi cướp giật tài sản

Ngày 15/6, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 1994; HKTT: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 30/3, Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Như Ngà (SN 1990, HKTT: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Nghĩa điều khiển xe máy Honda Wave đến đón Ngà rồi chạy về phía xã Vân Canh, huyện Hoài Đức để tìm nạn nhân sơ hở sẽ cướp giật tài sản.

Khi đi đến đoạn đường liên xã Vân Canh - Lại Yên, các đối tượng phát hiện chị N đang đi xe đạp điện cùng chiều. Nghĩa điều khiển xe áp sát chị N rồi Ngà ngồi sau dùng tay giật chiếc dây chuyền vàng chị N đang đeo trên cổ. Sau đó, các đối tượng mang chiếc dây chuyền đi bán lấy tiền chia nhau tiêu sài cá nhân.

... Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Như Ngà. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an huyện Hoài Đức đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/5, cơ quan công an đã vận động Nguyễn Xuân Nghĩa ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Nghĩa đã có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Như Ngà. Tuy nhiên, Ngà không có mặt theo yêu cầu triệu tập và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đề nghị ai biết thông tin đối tượng Nguyễn Như Ngà đang ở đâu thì báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức (SĐT: 0243.386.1213) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn