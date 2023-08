Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt nghi phạm mua bán chất ma tuý nhiễm HIV

Ngày 25-8, ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), cùng đoàn công tác đã tới Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu thăm hỏi cán bộ công an đang nằm điều trị và trao khen thưởng đột xuất cho các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Châu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, thăm cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: N. Duy



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn nổi lên đối tượng bán lẻ ma túy tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã lập chuyên án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 24-8, qua quá trình trinh sát, xác định đối tượng đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, ban chuyên án quyết định phối hợp với Công an xã Châu Nga triển khai lực lượng phá án.

Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tương Vi Văn Tường (SN 2002), Lim Văn Thuận (SN 2002) và Vi Văn Vũ (2005), cùng trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Khám xét tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ 8,263 gr heroin, 1 cân điện tủ, 4 dao, kiếm tự chế, 2 điện thoại di động và 2.700.000 đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan.

... Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu khen thưởng các chiến sĩ tham gia phá án. Ảnh: N. Duy



Được biết, trong quá trình truy bắt, đối tượng Vi Văn Tường (bị nhiễm HIV) đã manh động chống trả, liều lĩnh sử dụng kiếm tự chế chống trả nhằm tẩu thoát, gây thương tích cho thiếu tá Mong Văn Tân, cán bộ Công an xã Châu Nga. Với tinh thần quyết liệt, kiên quyết đấu tranh, thiếu tá Tân tuy bị thương vẫn tiếp tục khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tại Trung tâm y tế huyện, ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu và lãnh đạo Công an huyện đã thăm hỏi động viên, ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của Thiếu tá Mong Văn Tân.

Cùng ngày tại trụ sở Công an huyện Quỳ Châu, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Nguyễn Thanh Hoài cùng đoàn công tác đã khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện và Công an xã Châu Nga có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động