Hàng chục nhân viên và khách karaoke dương tính với ma túy

Pháp luật

Khoảng 2h ngày 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) bắt quả tang hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy tại Karaoke Kim Cương, thuộc khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.