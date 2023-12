Thiếu niên 15 tuổi đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn

Nạn nhân trong vụ án được xác định là C.X.A. (sinh năm 2008) trú xã Kim Liên, huyện Kim Thành). Đối tượng trong vụ án là Nguyễn Thế Q, cùng tuổi với nạn nhân, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng 1/12, người dân phát hiện cháu C.X.A nằm ven đường Hồng Hà, thuộc thị trấn Phú Thái với vết thương trên cơ thể. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong.

Quá trình điều tra xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Thế Q và C.X.A đã xảy ra mâu thuẫn. Sáng nay, khi nhìn thấy A đi xe máy cùng bạn tại đường Hồng Hà, Q đã dùng dao đâm nạn nhân. Bị đâm, A chạy được một đoạn thì gục xuống đường. Ghi nhận tại hiện trường, vết máu của nạn nhân kéo dài trên mặt đường nhựa, từ vị trí bị đâm đến nơi ngã gục.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Thành ngay lập tức ra hiện trường để điều tra. Sau khi gây án, nghi can N.T.Q. bỏ trốn. Nhưng khoảng 30 phút sau, nghi can bị Cảnh sát bắt giữ khi ở khu vực bờ sông, giáp ranh với thị xã Kinh Môn khi đang định tẩu thoát bằng phương tiện giao thông thuỷ.

Công an cũng thu giữ được con dao mà Q. dùng để gây án. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cơ quan chức năng nhận định, là do mâu thuẫn bột phát, không có dấu hiệu cướp của hay trả thù gì khác.

