Án tù cho kẻ đấm bạn tử vong vì bị thách thức

Chiều 24/11, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Thanh (SN 1972, trú Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thanh tại tòa.

Cáo trạng nêu rõ: khoảng 20h ngày 1/4, Nguyễn Đức Thanh đến quán bida trên phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng và gặp Nguyễn Hữu Tr. (SN 1980, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ). Tại đây, cả hai có xảy ra chút xích mích. Khoảng 22h cùng ngày, Thanh về tới trước nhà trên đường Bắc Sơn (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) khi đang mở cửa chuẩn bị đi vào nhà thì Tr. đi tới túm cổ áo Thanh gây sự.

Thanh nói lại "mi say rồi mi về". Lúc này, có 2 người vừa đến, thấy Thanh và Tr. xô xát, cãi nhau nên đi đến can ngăn và khuyên Tr. ra về nhưng không được. Sau đó, giữa Thanh và Tr. tiếp tục cãi vã và thách đố đánh nhau.

...

Bực tức vì Tr. thách thức nên Thanh đi lại phía Tr. đấm theo hướng từ phải qua trái trúng vào mặt của Tr. Sau đó, Thanh tiếp tục đánh một cái trúng vào vùng đầu sau gáy của Tr. Lúc này, Tr. đứng loạng choạng và tự ngã xuống đường bất tỉnh.

Một lúc sau, thấy Tr. nằm bất động nên Thanh dìu Tr. vào nằm trên vỉa hè, lấy dầu gió xoa người cho Tr. và gọi điện thoại cho cấp cứu, khi nhân viên cấp cứu đến kiểm tra thì phát hiện Tr. đã tử vong. Kết luận nguyên nhân tử vong của Nguyễn Hữu Tr. là xuất huyết não toàn bộ.

Tại tòa, Nguyễn Đức Thanh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do có uống chút bia, lại bị Tr. khiêu khích, thách thức mới không làm chủ được bản thân. Mục đích đánh Tr. là để hả giận và để từ chối triệt để việc tiếp tục đi nhậu, việc anh Tr. tử vong là hoàn toàn ngoài ý muốn của bị cáo.

Trong vụ án này, bị hại là người cũng có một phần lỗi. Sau khi xem xét HĐXX TAND Tp.Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thanh mức án 8 năm tù về tội "Giết người".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn