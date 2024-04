Thế giới Di động kinh doanh sao trong "năm khốc liệt nhất lịch sử", 10.000 nhân viên bị xóa tên?

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong Báo cáo thường niên năm 2023 mới được doanh nghiệp này công bố, ông Tài cho hay, 2023 là một trong những năm khốc liệt nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

"Tình hình tiêu thụ giảm đáng kể ở hầu hết các ngành hàng bắt đầu từ quý 4/2022, đặc biệt giảm mạnh hơn dự kiến đối với các mặt hàng không thiết yếu như sản phẩm công nghệ và điện máy - những trụ cột kinh doanh có lợi nhuận và đóng góp hơn 70% tổng doanh thu của Tập đoàn - là khó khăn lớn nhất mà MWG phải tìm cách thích ứng và vượt qua", ông Tài chia sẻ.

Điều đáng nói là, để bước qua giai đoạn khó khăn, Thế giới Di động đã tích cực thực hiện các chính sách "thắt lưng buộc bụng".

Kể từ quý 4/2023, MWG bước vào cuộc tái cấu trúc ở phạm vi toàn tập đoàn với những thay đổi quyết liệt theo hướng "giảm lượng – tăng chất"; rà soát lại và tinh gọn toàn bộ mạng lưới cửa hàng, bộ máy nhân sự, hoạt động vận hành, hoạt động hỗ trợ và quản lý; tập trung giữ những gì cốt lõi và tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, thay đổi cách làm để nâng cao hiệu quả và thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới.

Kết quả là, số nhân sự của toàn tập đoàn đã giảm 10.000 người so với thời điểm cuối năm 2022. Đây cũng là số lượng nhân viên thấp nhất của MWG kể từ năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Tài

Kết quả kinh doanh của Thế giới Di động

Hiện, doanh nghiệp này đang vận hành các chuỗi bán lẻ chính bao gồm: thegioididong.com, Điện Máy Xanh (dienmayxanh.com), Bách Hoá Xanh (bachhoaxanh.com), nhà thuốc An Khang và một sốchuỗi thử nghiệm khác.

Theo thống kê, năm 2023, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 18.000 tỷ đồng, duy trì được 89% doanh thu năm 2022. Về lợi nhuận sau thuế, MWG ghi nhận 168 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ.

Thegioididong.com và Điện Máy Xanh

Với hơn 1.000 siêu thị trên toàn quốc, Thế Giới Di Động duy trì vị thế nhà bán lẻ số 1 Việt Nam thị phần từ 50% trở lên ở mọi nhãn hàng. Doanh thu cả năm 2023 Thế giới Di động đạt khoảng 28.000 tỷ đồng

Trong khi đó, chuỗi Điện Máy Xanh có hơn 2.000 siêu thị phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có gần 1.000 cửa hàng mô hình supermini. Doanh thu cả năm 2023 Điện Máy Xanh đạt khoảng 55.000 tỷ đồng.

Tổng chung, doanh thu online đạt gần 16 ngàn tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2022 và chiếm tỷ trọng 19% trong tổng doanh thu của Thế giới Di động và Điện Máy Xanh.

Điện thoại di động, máy tính xách tay, tủ lạnh, máy giặt và gia dụng giảm từ 10% đến 20%. Ti vi, máy tính bảng và đồng hồ giảm từ 30% đến 50% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, điện thoại Iphone bán ra tại các cửa hàng Thế giới Di động và Điện Máy Xanh vẫn ghi nhận tăng trưởng dương nhờ nỗ lực gia tăng thị phần Apple.

Bách Hóa Xanh

Trong năm 2023, BHX đạt doanh thu hơn 31.600 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với 2022., là nhà bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng có doanh thu số 1 Việt Nam.

Mặc dù không mở mới cửa hàng, BHX vẫn liên tục tăng doanh thu qua từng tháng nhờ tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ. So với cùng kỳ, tăng trưởng về số lượt mua hàng đạt 20% và giá trị hóa đơn được duy trì xấp xỉ năm 2022. Kênh online phục vụ hơn 2,6 triệu lượt giao dịch thành công và đóng góp hơn 900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2% trong tổng doanh thu của BHX.

Tháng 12/2023, với doanh thu bình quân là 1,8 tỷ/cửa hàng, BHX đã đạt mục tiêu hòa vốn sau mọi chi phí tương ứng với thực tế vận hành hiện tại, và trên cơ sở hoạt động kinh doanh cốt lõi (không bao gồm các chi phí phát sinh một lần và một phần chi phí khấu hao liên quan đến nâng hạ diện tích cửa hàng do tái cấu trúc sẽ giảm dần theo thời gian).

Chuỗi nhà thuốc An Khang

Chuỗi nhà thuốc An Khang tiền thân là chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang được MWG mua lại 49% từ năm 2018. An Khang chính thức hợp nhất vào kết quả kinh doanh của MWG cuối năm 2021 với tỷ lệ sở hữu gần 100% thông qua Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động.

Năm 2022, với quy mô hơn 500 điểm bán, chuỗi nhà thuốc An Khang được MWG đầu tư mở rộng, thay đổi nhận diện thương hiệu, nâng cấp layout sang không gian mở tiện lợi cho khách hàng, đồng thời bổ sung danh mục sản phẩm đa dạng hơn.

Kể từ năm 2023, An Khang được tập đoàn MWG chú trọng đầu tư và phát triển một cách bền vững hướng đến là "Chuỗi dược phẩm hàng đầu về chăm sóc sức khỏe". Doanh thu cả năm 2023 của chuỗi này đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ.

Chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ & bé Avakids (Avakids)

Năm 2023, doanh thu năm 2023 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với cùng kỳ, Avakids đang là chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ và bé có doanh thu bình quân trên mỗi điểm bán cao nhất Việt Nam.

Kênh online đóng góp gần 30% tỷ trọng trong tổng doanh thu Avakids và sẽ được tập trung nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2024.

Chuỗi EraBlue

Năm 2023, chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận doanh thu gấp 20 lần so với 2022. Erablue là đã xây dựng mô hình kinh doanh thành công và được người tiêu dùng đón nhận khi tất cả cửa hàng hoạt động ổn định đều có doanh thu đạt kỳ vọng và EBITDA dương.

Công ty đã mở rộng mạng lưới từ 5 điểm bán tại ngày 31/12/2022 lên 38 điểm bán cuối năm 2023 và thử nghiệm kinh doanh thêm mô hình supermini 180-200m2, bên cạnh mô hình cửa hàng chuẩn ban đầu với diện tích 250-300m2.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn