Thanh Hóa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Sáng 27-3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa



Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, và ông Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Cũng tại kỳ họp đã tiến hành bầu các ủy viên ủy ban, trưởng ban Dân tộc và trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các trưởng ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Trưởng ban Dân tộc Lương Tiến Thành; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hoàng Anh Tuấn; Trưởng Ban Pháp chế HĐND Nguyễn Quốc Hải; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Ngô Thị Hồng Hảo đều tái cử.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các phó chủ tịch HĐND, các trưởng ban của HĐND

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ Tiến sĩ Luật học. Trước khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Hồng Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 1-2025 ông Nguyễn Hồng Phong đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an. Tháng 7-2025, ông Nguyễn Hồng Phong được thăng quân hàm Thiếu tướng, Công an nhân dân. Ngày 17-9-2025, ông Nguyễn Hồng Phong được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra giữa tháng 10-2025, ông Nguyễn Hồng Phong tái đắc cử chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động