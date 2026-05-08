Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký các nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn nhân sự các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI với bà Cao Thị Xuân, bà Trần Thị Hoa Ry, ông Quàng Văn Hương, bà Đinh Thị Phương Lan.

Các ông, bà này đều là Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV và đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI với ông Nguyễn Trường Giang, bà Nguyễn Phương Thủy, bà Trần Hồng Nguyên, ông Ngô Trung Thành, bà Mai Thị Phương Hoa, bà Nguyễn Thị Thủy.

Các ông bà này đều là Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI với các ông Lê Nhật Thành, Tráng A Dương, bà Leo Thị Lịch, bà Ma Thị Thúy, ông Hoàng Văn Tuyên;

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp gồm các ông Đồng Ngọc Ba, Đỗ Đức Hiển, Hoàng Minh Hiếu, Lê Thanh Hoàn, Bùi Mạnh Khoa, Nguyễn Công Long, bà Trần Thị Kim Nhung, ông Nguyễn Danh Tú, ông Nguyễn Duy Tiến, ông Nguyễn Hải Dũng, bà Đỗ Thị Việt Hà, bà Tống Thị Hạnh, ông Trương Hồ Hải, bà Nguyễn Quỳnh Liên, bà Trương Thị Diệu Thúy, bà Nguyễn Thị Hồng Chương,

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI gồm các ông Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thành Công, Lê Minh Nam, Phạm Ngọc Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Ngọc Minh, Nguyễn Hải Nam, Lê Trung Quân, bà Phạm Thị Hồng Yến, ông Hoàng Quang Hàm, ông Nguyễn Thành Trung, ông Tạ Lê Thanh, ông Vũ Danh Hiệp, ông Trần Văn Thắng, ông Phan Đức Hiếu.

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI gồm ông Vũ Huy Khánh, bà Trần Thị Hồng An, ông Trịnh Xuân An, ông Trần Việt Anh, ông Phạm Phú Bình, bà Thái Quỳnh Mai Dung, ông Phạm Ngọc Hải, ông Võ Văn Hội, Phạm Đức Hoài, Nguyễn Trung Kiên.

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI gồm ông Nguyễn Văn An, bà Nguyễn Thị Kim Anh, ông Nguyễn Ngọc Sơn, ông Vương Quốc Thắng, ông Lê Hoàng Hải, ông Lương Văn Anh, ông Ngô Sỹ Cường, ông Lê Trung Thành.

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI gồm các ông Bế Trung Anh, Nguyễn Hải Long, bà Vũ Thị Lan Anh, ông Dương Minh Tuấn, ông Hoàng Văn Nghĩa.

Phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI gồm ông Trần Hoài Nam, Hoàng Nam Hải, bà Lê Thị Thúy Sen, ông Đỗ Khắc Hưởng, Nguyễn Ngọc Hùng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Phó chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ