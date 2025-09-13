Thần đồng 9 tuổi vào đại học

Aiden Wilkins đang theo học ngành Khoa học thần kinh tại Ursinus College. Ảnh: Nbcphiladelphia.

Ở độ tuổi lên 9, hầu hết trẻ em đang mơ mộng về nghề giáo viên, lính cứu hỏa hay y tá. Nhưng với Aiden Wilkin, cậu đã xác định rõ mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi khoa. Cậu bé khẳng định bản thân đang tiến rất gần đến việc biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

"Từ năm 3 tuổi, em đã xem các video về giải phẫu học và luôn bị cuốn hút khi nhìn thấy bộ não. Lý do em muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi là vì em thích giúp đỡ những đứa trẻ cùng trang lứa", Aiden chia sẻ. "Thật buồn khi thấy các bạn mắc những khuyết tật về thần kinh, em muốn giúp đỡ họ".

Theo NBC Philadelphia, hiện tại, Wilkins đang theo học ngành Khoa học thần kinh tại Ursinus College, là tân sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường. Giữa lớp học toàn những sinh viên 18-20 tuổi, Aiden vẫn chăm chỉ học tập.

Ba buổi mỗi tuần, cậu bé sẽ có mặt tại Ursinus College để học trực tiếp. Những ngày còn lại, cậu tham gia lớp học trực tuyến tại trường Reach Cyber Charter, với tư cách là học sinh năm hai trung học.

Bà Veronica Wilkins, mẹ của Aiden, bày tỏ niềm tự hào về con trai. Bà cho biết ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã có thể đọc biển báo, sửa câu cho người lớn, thậm chí còn viết cả phương trình đại số.

“Thật tuyệt vời khi con trai tôi đang viết nên lịch sử và con cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Tôi cho rằng việc được ghi nhận và lắng nghe là rất quan trọng”. Veronica nói.

Ba năm trước, Aiden đã vượt qua bài kiểm tra năng khiếu ở trường trung học. Cách đây một năm, khi cậu bé bày tỏ mong muốn tìm kiếm một thử thách mới, bà Veronica đã tìm hiểu và chọn Ursinus College vì chất lượng đào tạo và khoảng cách gần nhà. Người mẹ nhấn mạnh rằng mọi thành công đều đến từ sự tự giác của con trai.

"Tôi vô cùng tự hào về Aiden vì đó là tất cả những gì thằng bé muốn. Mọi thứ đều tự nhiên. Tôi chỉ ở hậu trường, còn con tự theo đuổi đam mê", bà nói.

Aiden cũng mong muốn câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng. “Em muốn mọi người biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể trở thành hiện thực. Từ câu chuyện của em, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể đạt được mục tiêu của mình”, cậu bé nói.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn