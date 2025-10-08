Tham gia nhóm pickleball trên mạng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị l.ừ.a 600 triệu

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng.

Theo đó, mới đây, chị M. có tham gia nhóm “Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt” trên mạng xã hội facebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. được một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị M. liên tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.



Tin tưởng những lời dụ dỗ của nhóm lừa đảo, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp với tổng số hơn 600 triệu đồng.

...

Phát hiện bị lừa, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, pickleball là môn thể thao đang phát triển nhanh, thu hút nhiều người tham gia để rèn luyện sức khỏe, tạo nên trào lưu mới tại Việt Nam. Theo đó, một số kẻ xấu đã lập các hội nhóm pickleball trên mạng để lừa đảo người tham gia.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, phải hết sức thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn