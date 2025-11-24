Thái Lan đang rúng động vì một "căn phòng bí mật dưới cầu thang"

Sáng ngày 24 tháng 11, các viên chức từ Viện Khoa học Pháp y thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan đã đột kích Nhà tù tạm giam Bangkok để kiểm tra bằng chứng trong căn phòng dưới cầu thang nhà tù, nơi bị nghi là ẩn giấu “phòng tù VIP” cho một nhóm tù nhân Trung Quốc đang gây rúng động dư luận nước này.

Khoảng 20 quan chức đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì đã sắp xếp các đặc quyền đặc biệt - bao gồm cả gái mại dâm - cho các tù nhân Trung Quốc tại Nhà tù Tạm giam Bangkok.

DSI đột kích căn phòng bí mật dưới cầu thang tại Nhà tù Bangkok



Trung tá cảnh sát Prawut Wongsinin, Tổng giám đốc Cục Cải tạo, đã đưa ra thông báo này sau chuyến thăm kiểm tra vào thứ Bảy (22/11) tại nhà tù ở quận Chatuchak cùng với Bộ trưởng Tư pháp Rutthapon Naowarat.

Trung tá cảnh sát Prawut cho biết ông đã nhận được thông tin về hành vi sai trái của nhân viên nhà tù một tháng sau khi được bổ nhiệm làm tổng cục trưởng cải tạo vào ngày 1 tháng 10 và đã báo cáo cho cấp trên.

Sau gần ba tuần thu thập bằng chứng, ông xác nhận rằng khoảng 20 quan chức, cả cấp cao và cấp dưới, đã đồng lõa vi phạm các quy định.

Trong số các phát hiện khác, các điều tra viên đã khám phá ra bằng chứng về việc phụ nữ Trung Quốc vào tù, bề ngoài là để cung cấp dịch vụ tình dục.

Một cuộc đột kích được tiến hành vào ngày 16 tháng 11 đã tìm thấy hai phụ nữ ở độ tuổi đầu hai mươi trong nhà tù. Một người ở một mình với một tù nhân Trung Quốc trong một căn phòng bí mật và người còn lại đang đợi ở lầu trên.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ điều tra cứng rắn vụ việc

Trung tá cảnh sát Prawut nói rằng các nhà chức trách đã mất một lúc để vào phòng vì nó được bảo vệ bằng hai cánh cửa khóa. Hai người phụ nữ được tìm thấy trong trang phục chỉnh tề và cả hai đều phủ nhận việc tham gia vào hoạt động mại dâm khi bị hỏi.

Tuy nhiên, nhà chức trách đã tìm thấy bao cao su, đồ lót, khăn giấy dính vết bẩn, dấu vết chất dịch trên ghế sofa, thuốc lá và rượu.

Trung tá cảnh sát Prawut cho biết các nhân viên pháp y sẽ kiểm tra hiện trường vào thứ Hai (24/11), đồng thời cho biết thêm rằng các cá nhân có khả năng liên quan đã được chuyển đi khỏi khu vực.

Ông nói rằng cảnh sát Thái Lan không có thẩm quyền giam giữ hai người phụ nữ vì sự thật chưa rõ ràng. Họ đã trở về Trung Quốc, và nhà chức trách Thái Lan sẽ phối hợp với các đối tác Trung Quốc để đưa họ vào danh sách đen nếu họ bị phát hiện có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Trung tá cảnh sát Prawut cho biết video CCTV được kiểm tra trong quá trình điều tra chỉ ra rằng phụ nữ Trung Quốc đã vào tù vào mỗi Chủ nhật. Ông nói thêm rằng một số đoạn ghi hình đã bị xóa.

Cuộc đột kích trước đó cũng đã phát hiện điện thoại di động, bật lửa, máy điều hòa không khí di động, tủ lạnh và lò vi sóng.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã cam kết hành động cứng rắn chống lại bất kỳ và tất cả các quan chức liên quan đến việc cấp đặc quyền cho tù nhân Trung Quốc.

Cục Cải tạo đã chuyển một số tù nhân Trung Quốc từ nhà tù này đến một cơ sở phù hợp hơn. Trung tá cảnh sát Prawut cho biết hơn 10 người khác vẫn ở lại khu giam giữ ban đầu của họ, nhưng nếu phát hiện thêm hành vi sai trái, các cuộc chuyển giao bổ sung sẽ được thực hiện.

Nguồn: Bangkok Post, Thairath

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn