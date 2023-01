Tên trộm khống chế tài xế, giật vô lăng khiến xe giường nằm lao xuống kênh

Ngày 11/1, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ nam hành khách 35 tuổi để làm rõ hành vi trộm tài sản và cầm hung khí đe dọa tài xế, khiến xe giường nằm mất lái lao thẳng xuống kênh nước ven tỉnh lộ 848 đoạn qua xã Tân Khánh Đông.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 10/1.



Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/1, xe khách loại 40 chỗ biển số: 51B-294.75 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái, xuất phát từ bến xe Chợ Mới đi Bến xe miền Tây (TP Hồ Chí Minh).

Trên xe chở theo 8 hành khách. Trên đường đi, tài xế rước thêm 1 khách đặt ghế sẵn là L.H.H. (SN 1986, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ngồi ở băng ghế số 4. Sau đó, H. đã di chuyển đến ghế sau tài xế. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, xe khách lưu thông đến xã Tân Khánh Đông, H. thò tay lục tìm túi đặt cạnh tài xế định lấy trộm điện thoại.

Tài xế Tùng phát hiện la lên, H. giơ cây kéo (loại kéo cắt chỉ) hăm dọa và giật vô lăng của tài xế dẫn đến phương tiện mất lái, lao qua trái đường đâm thẳng xuống mương nước.

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công tài xế bị kẹt trong cabin.



Do phần đầu xe khách bị lún sâu dưới sình đất nên tài xế bị kẹt bên trong cabin. Công an TP Sa Đéc khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân giải cứu tài xế và các hành khách an toàn. H. cũng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an.

Hiện tài xế đang nằm điều trị, thăm khám tại bệnh viện.



Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn