Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc, 1 người tử vong

Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 17-1, trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua Hoàng Mai - Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô (bao gồm xe khách, xe tải, xe mang BSK nước ngoài).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Ảnh: MXH

Các xe bị tai nạn gồm : ô tô BKS 89C-326.xx, BKS 29H-282.xx, UN-0369 (biển Lào), BKS 29E-360.xx, BKS 89H-029.xx.

Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ (chưa rõ danh tính), 5 xe hư hỏng nặng.

...

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến tuyến cao tốc đoạn Hoàng Mai - Diễn Châu rơi vào tình trạng tắc kéo dài nhiều giờ ở chiều Bắc vào Nam.

Nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt giải phóng hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động