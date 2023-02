Suýt có án mạng vì nhắn tin rủ vợ bạn "đi nhà nghỉ" để trừ nợ

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Kẻ cầm đầu trong nhóm được xác định là Dương Hoài Vũ (21 tuổi, ngụ phường An Thạnh, TP Thuận An).

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc

Theo điều tra ban đầu, N.T.N. (23 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) và Vũ là bạn chơi chung. N. có cho Vũ vay một khoản tiền. Đến đầu tháng 2, N. nhắn tin riêng cho vợ của Vũ để "rủ đi nhà nghỉ" với mục đích cấn trừ dần vào số nợ.

Sự việc sau đó được chị này kể lại với Vũ. Do bực tức, đêm 11-2, Vũ huy động thêm 8 người mang theo hung khí đến nhà của N.. Thời điểm đó, ngoài N. còn có thêm 2 người bạn.

...

Một số đối tượng tham gia đập phá nhà và phá xe của anh N.

Thấy nhóm của Vũ, N. và những người bạn nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà rồi khóa cửa. Do N. không chịu ra mặt nói chuyện, nhóm của Vũ dùng hung khí chém loạn xạ vào cửa, phá xe máy để dằn mặt.

Sau đó, nhóm của Vũ nhanh chóng lên xe rời đi. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh nhà N. ghi lại.

Hiện trường sau khi nhóm Vũ rời đi

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành xác minh, điều tra. Do biết công an đang truy tìm, nhóm của Vũ lần lượt đến trụ sở công an trình diện và khai nhận hành vi của mình.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động