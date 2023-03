Sự thật về clip đổ canh vào bát đặt dưới đất cho học sinh ăn

Your browser does not support the video tag.

Clip người đàn ông đổ canh ra hai cái bát dưới đất cho học sinh ăn

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang hai bát loa to ra đặt dưới nền đất ở giữa sân trường tại xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), sau đó đổ canh ra để học sinh ngồi xung quanh ăn gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao, đa số bình luận đều chỉ trích người trong clip và đặt câu hỏi tại sao không đặt thức ăn lên bàn mà để các em học sinh ăn dưới đất như vậy.

Tài khoản M.V.A. bình luận: “Tôi không hiểu bạn quay clip với mục đích gì? Nhưng tôi chắc chắn dù các con có thiếu cái ăn, cái mặc đi chăng nữa, nhà trường cũng không để các con ăn như thế này đâu. Bạn là người có ăn có học mà để cho các cháu ăn vậy rồi quay clip đăng lên mạng như thế này, chúng tôi sẽ trách móc bạn nhiều hơn là cảm ơn đấy”.

“Có bàn trong kia sao không để lên bàn cho các cháu ăn mà đặt dưới đất. Cho các cháu ngồi dưới đất quay là phản giáo dục, các cháu cũng cần phải được tôn trọng”, tài khoản L.N. chia sẻ.

...

Theo báo cáo ban đầu của công an, người quay và đăng tải clip này lên mạng với mục đích kêu gọi từ thiện

Theo tìm hiểu của PV, những hình ảnh trong đoạn clip trên được ghi lại tại Trường tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang.

Sáng 14/3, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mèo Vạc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về đoạn clip mới được đăng tải lên mạng.

Theo ông Thư, Trường tiểu học Xín Cái có cơ sở vật chất khá đầy đủ như bàn, ghế, nền gạch hoa. Hằng ngày các em học sinh ăn trưa xong đều có chiếu nằm nghỉ. Cuộc sống hằng ngày của các em không khổ như thế.

Ông Thư cũng cho biết, đã đề nghị Công an huyện Mèo Vạc vào cuộc xác minh. Theo báo cáo ban đầu của công an, người quay và đăng tải clip trên lên mạng với mục đích kêu gọi từ thiện. Chủ kênh Tiktok này không phải người địa phương. Hiện công an đang làm rõ và đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn