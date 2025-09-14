Son Heung-min đi vào lịch sử

Son Heung-min có trận thứ tư liên tiếp ra sân từ đầu kể từ khi gia nhập LAFC.



Tại sân Levi’s (California), ngay từ đầu trận, Son Heung-min đã tạo ra khác biệt. Chỉ sau 53 giây bắt đầu trận đấu, Son Heung-min bình tĩnh dứt điểm ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này đưa chân sút tuyển Hàn Quốc đi vào lịch sử LAFC, khi trở thành người ghi bàn sớm thứ ba trong lịch sử CLB.

Trước đó, Cristian Arango (20 giây) và Mateusz Bogusz (34 giây), là những người ghi bàn nhanh nhất lịch sử LAFC. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của "Sonny" tại MLS, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của anh trong màu áo mới.

...

Thông thường, San Jose Earthquakes thi đấu tại sân PayPal với sức chứa 18.000, nhưng sự xuất hiện của Son Heung-min khiến ban tổ chức chuyển trận đấu sang sân Levi’s với sức chứa 68.500 chỗ ngồi để đáp ứng lượng khán giả đông đảo.

Dù khán đài phía trên không hoàn toàn kín chỗ, khoảng 45.000 người hâm mộ đã có mặt, điều đó vẫn cho thấy sức ảnh hưởng của cựu sao Tottenham tại MLS. Bên cạnh Son, Dennis Buanga là ngôi sao khác của LAFC tỏa sáng với cú hattrick, nhấn chìm đội chủ nhà San Jose.

Chiến thắng này giúp LAFC tiếp tục bám đuổi các vị trí dẫn đầu trong cuộc đua tại miền Tây MLS, đồng thời đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng của Son Heung-min. Với phong độ hiện tại, Son đang mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ tại Mỹ.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn