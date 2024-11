“Soi” dàn xe xa hoa của vợ chồng tỷ phú Donald Trump

Cadillac One: Khi còn đương chức, cựu Tổng thống Barack Obama và vợ dùng chiếc limousine "The Beast" được mô phỏng theo chiếc Cadillac DTS. Nhưng vào năm 2017, vợ chồng ông Donald Trump sử dụng Cadillac One nhưng là phiên bản mới chống đạn và chống bom. Lần này, nó được thiết kế để trở thành phiên bản nối dài của chiếc sedan Cadillac XT6.