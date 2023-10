Sau ồn ào "tiểu tam" với Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư lộ bụng "lùm lùm" vướng nghi vấn mang thai

Từ khi Diệp Lâm Anh tung video chứng minh Quỳnh Thư là "người thứ 3" trong cuộc hôn nhân với thiếu gia Nghiêm Đức, nhất cử nhất động của nữ người mẫu được dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây, Quỳnh Thư thu hút ống kính truyền thông khi hiếm hoi tái xuất tại sự kiện đông người.

Tham gia sự kiện lần này, Quỳnh Thư diện chiếc váy ôm sát khoe đường cong cơ thể. Cô làm tóc và trang điểm chỉn chu. Xuất hiện sau loạt ồn ào đời tư, người đẹp vẫn giữ thần thái tự tin, niềm nở giao lưu với đồng nghiệp và đội ngũ truyền thông.

Quỳnh Thư hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông hậu ồn ào với Diệp Lâm Anh.

Đáng chú ý, sắc vóc của Quỳnh Thư qua camera thường nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nữ người mẫu bị nhận xét xuống sắc, vóc dáng và gương mặt tròn trịa hơn so với hình ảnh do cô tự đăng trên trang cá nhân. Không ít cư dân mạng đã "réo tên" Diệp Lâm Anh, đặt 2 mỹ nhân Vbiz lên bàn cân so sánh nhan sắc.

Bên cạnh đó, khi nhìn từ góc nghiêng, Quỳnh Thư để lộ vòng 2 "lùm lùm" kém thon thả. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai.

Sắc vóc kém lung linh của người đẹp trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Quỳnh Thư để lộ vòng eo kém thon thả, thân hình tăng cân thấy rõ.

Sau khi đăng tải, hình ảnh Quỳnh Thư trở lại showbiz nhận về tương tác "khủng". Một số bình luận dáng chú ý như: "Chắc có bầu, nhìn tăng cân dữ luôn", "Có em bé hả mọi người", "Ủa trong trang cá nhân của bả đẹp lắm mà, ảo thật chứ", "Chưa có đứa con nào mà vóc dáng không bằng Diệp Lâm Anh",... Hiện tại, phía Quỳnh Thư hiện tại vẫn chưa có phản hồi về nghi vấn này.

Dân mạng "tá hỏa" vì người đẹp nhìn qua cam thường không lung linh như ảnh tự đăng.

Trước đó, vào tháng 7/2023, showbiz Việt xôn xao khi Diệp Lâm Anh tung video quay lại đoạn cùng mẹ chồng cũ đối chất "3 mặt một lời" với Quỳnh Thư. Mỹ nhân họ Diệp còn đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn gọi nhau là "vợ chồng" giữa Quỳnh Thư với thiếu gia Nghiêm Đức. Ngay sau đó, câu chuyện Quỳnh Thư là "người thứ 3" trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn.

Quỳnh Thư liên tục bị "gọi tên" vì liên quan tới ồn ào của vợ chồng Diệp Lâm Anh.

Tháng 7/2023, Diệp Lâm Anh tung video cùng mẹ chồng cũ đối chất với Quỳnh Thư.

Đến nay, dù mâu thuẫn hậu ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ đã khép lại nhưng danh tiếng cũng như hình ảnh của Quỳnh Thư vẫn chịu ảnh hưởng. Ngoài việc bị chỉ trích xen vào hôn nhân đồng nghiệp, cô còn vướng tin đồn dùng chất kích thích.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Quỳnh Thư lên tiếng cho biết bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực khi liên quan tới vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sau khi mẹ thiếu gia Nghiêm Đức lên tiếng, nhiều người đã thấu hiểu cho cô.

Quỳnh Thư từng cho biết cuộc sống cô bị ảnh hưởng sau những ồn ào.

Riêng về nghi vấn sử dụng chất kích thích, người đẹp từng đăng tải ảnh đi hiến máu và lên tiếng giải thích. Cô nói: "Tôi nghĩ lúc đó người ta đang tung tin anh Đức dùng chất cấm để khiến anh mất quyền nuôi con nên tiện thể kéo cả tôi vào vụ lùm xùm này luôn. Đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa tôi với anh Đức không phải thật. Bây giờ cứ tạo ra một cái tin nhắn như thế, dùng hình tôi làm ảnh đại diện rồi bảo đó chính là tôi thì dễ lắm, ai chả làm được, trên mạng kiểu như thế rất nhiều".

Người đẹp nhiều lần phủ nhận chuyện sử dụng chất kích thích.

Nói thêm về lùm xùm giữa Diệp Lâm Anh với Quỳnh Thư, năm 2021, thiếu gia Nghiêm Đức - thời điểm đó vẫn là chồng của Diệp Lâm Anh đã 3 lần bị bắt gặp xuất hiện bên Quỳnh Thư, nghi vấn ngoại tình xuất hiện từ thời điểm này. Từ khi vướng nghi vấn là "người thứ 3", dân tình nhiều lần bắt gặp 2 mỹ nhân "chạm mặt" nhau tại các sự kiện showbiz. Khi được hỏi về cảm xúc mỗi khi "đụng độ" mỹ nhân họ Diệp, Quỳnh Thư vô tư cho biết cô không sợ hãi bất kỳ điều gì.

Diệp Lâm Anh - Quỳnh Thư nhiều lần "chạm mặt" tại các sự kiện.

Thời gian qua, Quỳnh Thư duy trì việc cập nhật hoạt động lên mạng xã hội. Có thể thấy, cô tận hưởng cuộc sống thoải mái khi thường xuyên khoe ảnh đi chơi golf, mua sắm, du lịch. Riêng về chuyện tình cảm, đến nay người đẹp vẫn giữ kín đời tư, chưa chia sẻ thêm.

