Sau dự án LNG tỷ USD, ông lớn dầu khí manh nha 'siêu tổ hợp' mới tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Nebula Energy nhằm trao đổi về định hướng đầu tư các dự án năng lượng và hạ tầng kỹ thuật số trên địa bàn tỉnh, trọng tâm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS đã thông tin về tình hình triển khai dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/9/2025, với quy mô từ 1 - 3 triệu tấn LNG/năm, tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng, diện tích sử dụng khoảng 53ha đất liền và 426ha mặt nước. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030.

Hiện PV GAS đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các bước ký kết hợp đồng thiết kế, mua sắm và thi công nhằm làm cơ sở triển khai dự án bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh dự án kho LNG, PV GAS bày tỏ mong muốn cùng các đối tác tham gia đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Vũng Áng III, nằm trong tổng thể chuỗi dự án điện khí LNG theo định hướng hình thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái Vũng Áng. Dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Đáng chú ý, PV GAS đề xuất phối hợp với Tập đoàn Nebula Energy đầu tư Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center) tại Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD, quy mô sử dụng đất khoảng 300ha, đặt cạnh Kho LNG Bắc Trung Bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án dự kiến có nhu cầu sử dụng điện khoảng 1.000 MW/năm. PV GAS kiến nghị tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư và ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quy mô, tính chất dự án; công tác quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu sử dụng năng lượng cũng như các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai trong thời gian tới. Đại diện các sở, ngành khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, nghiên cứu đầu tư của PV GAS và Tập đoàn Nebula Energy. Lãnh đạo tỉnh đồng thời thông tin thêm về các lợi thế của Hà Tĩnh, tình hình triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và hình thành Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ các dự án đề xuất; đồng thời đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư và triển khai dự án trên địa bàn.

