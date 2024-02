Sau 2 ngày, công an Nghệ An bắt được nghi phạm cầm d.a.o vào c.ư.ớ.p ngân hàng

Công an dẫn giải nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Cửa Lò - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tối 3-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An - xác nhận chiều cùng ngày, Công an TP Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm thực hiện vụ cướp ở Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ViettinBank chi nhánh Cửa Lò, phòng giao dịch Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Danh tính nghi phạm chưa được công bố, song bước đầu xác định nghi phạm trú ở xã Nghi Liên, TP Vinh.

Công an đang lấy lời khai nghi phạm, đấu tranh mở rộng vụ án.

Dự kiến ngày 5-2, UBND thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể ban chuyên án.

Nghi phạm dùng dao đe dọa cướp tiền nhân viên ngân hàng ở quầy giao dịch - Ảnh: Công an cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 16h12 chiều 1-2, một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín, một tay cầm dao, một tay cầm vật thể nghi là vật liệu nổ, vào phòng giao dịch của ngân hàng rồi đe dọa có thuốc nổ và hô tất cả đứng im.

Thời điểm này có khoảng 20 người có mặt trong ngân hàng, bao gồm khách hàng và các nhân viên.

Người đàn ông sau đó yêu cầu nhân viên lấy tiền đưa cho mình. Sau khi nhảy qua bàn giao dịch lấy tiền, người đàn ông chạy ra khỏi phòng giao dịch rồi lên xe máy bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã dùng xe máy đuổi theo nhưng không được.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã hiện trường điều tra, khoanh vùng và truy xét nghi phạm.

Đây là vụ cướp ngân hàng thứ hai trong vòng hai tháng qua ở thị xã Cửa Lò.

