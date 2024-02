Cầm dao vào cướp ngân hàng ở Cửa Lò

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang trực tiếp chỉ đạo truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA

Lúc 17h25 chiều 1-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - xác nhận lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Cùng lúc này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và TP Vinh rà soát camera an ninh, lần theo dấu vết nghi phạm.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, khoảng 16h chiều cùng ngày, một người đàn ông bịt kín mặt, đeo khẩu trang, mặc áo khoác vào chi nhánh ngân hàng V. - đóng trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Nghi phạm đi xe máy tẩu thoát sau khi thực hiện vụ cướp - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Một nam sinh lớp 12, Trường THPT Cửa Lò 1 đang làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng chứng kiến vụ việc kể lại khi vào trong ngân hàng, người đàn ông này một tay cầm dao, tay còn lại cầm một vật thể nghi là vật liệu nổ rồi hô "tất cả đứng im".

"Thời điểm này, trong ngân hàng có khoảng 20 người gồm khách hàng đến giao dịch và nhân viên ngân hàng", nam sinh kể.

Sau đó, nghi phạm cướp một số tiền trong quầy giao dịch rồi tẩu thoát. Nhân viên bảo vệ, ngân hàng đuổi theo nghi phạm nhưng không kịp. Nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy, hướng về TP Vinh, mất dấu vết.

Trước đó, do thiếu tiền trả nợ, chiều 14-11-2023, Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh) mang dao đến cướp tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cửa Lò.

Một ngày sau, Tuấn Anh bị bắt ở công ty gỗ khi đang làm việc. Ngày 10-1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ