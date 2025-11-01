Sập giàn giáo trong đêm tại Hải Phòng, 3 người thương vong

Khoảng 22h50 ngày 31/10 xảy ra vụ tai nạn lao động tại một công trình xây dựng ở Lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng. Khi công nhân xây dựng đang thi công đổ bê tông tầng 2 công trình thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Sập giàn giáo công trình xây dựng tại Hải Phòng khiến 2 người tử vong

...

Đây là công trình xây dựng của tư nhân; nhà thầu đã cho tăng ca, thi công ban đêm để kịp tiến độ. Ông Chu Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Gia Viên cho biết: "Hai nạn nhân tử vong là người ở Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá); đêm qua, gia đình nạn nhân từ Thanh Hoá đã ra tới Hải Phòng. Sáng nay, UBND phường Gia Viên đã tới hỏi thăm và đã chia sẻ với hai gia đình. Nhà thầu cũng có trách nhiệm. Còn nạn nhân bị thương là người ở phường Hoà Bình, TP. Hải Phòng.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV