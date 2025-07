Rapper Bình Gold dương tính với ma túy và bị CSGT truy bắt trên cao tốc: Cận cảnh màn truy đuổi nghẹt thở

Bình Gold (ảnh nhỏ) được biết đến như một rapper "tài ít tật nhiều"



Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, đêm ngày 23/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin 1 nam thanh niên có tên Vũ Xuân B (sinh năm 1997, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe, tiến hành kiểm soát vì nghi vấn chạy xe lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Kết quả kiểm tra, B. dương tính với chất ma tuý (cần sa, bồ đà). Hiện, vụ việc đang được lực lượng CSGT hoàn tất và giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Ô tô của Bình Gold lạng lách trên cao tốc. Clip: Cục CSGT/ Đăng tải trên báo VietNamNet.

Thông tin chính thức theo báo VietNamNet, 18h ngày 23/7, rapper Bình Gold điều khiển ô tô lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã bố trí lực lượng truy bắt Bình Gold. Gần 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dừng xe, tiến hành kiểm soát rapper này; qua test nhanh cho kết quả dương tính với ma túy.

Bình Gold tên thật Vũ Xuân Bình, sinh năm 1997, hiện cư trú tại Hải Dương. Trước vụ việc xảy ra vào tối 23/7, Bình Gold được biết đến như một rapper "tài ít tật nhiều", thường xuyên gây tranh cãi.

Sau thời gian sinh hoạt âm nhạc tại cộng đồng underground, khoảng năm 2018 - 2019, cái tên Bình Gold bắt đầu phổ biến với các bài mumble rap khá bắt tai.

Các sản phẩm của Bình Gold như: Ông bà già tao lo hết, Bốc bát họ, Bật chế độ bay lên... hầu hết xoay quanh việc khoe mẽ cuộc sống giàu có, ăn chơi vẫn hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Ngoài ra, anh cũng hợp tác với nhiều ca sĩ như: Bích Phương - Tuổi gì mà chẳng thích lì xì, Andree Right Hand - Em iu, JustaTee và BigDaddy - Hết mana.

Khi Bình Gold nổi tiếng và được khán giả biết đến rộng rãi, âm nhạc và hình ảnh trong các sản phẩm của anh bắt đầu gây tranh cãi vì đậm tính dung tục, phản cảm; thậm chí cổ xúy bạo lực hoặc hạ thấp phụ nữ.

Khi bị Đài truyền hình Việt Nam nêu đích danh như điển hình của nội dung phản cảm trên YouTube, Bình Gold ẩn toàn bộ MV lúc đó như: Ông bà già tao lo hết, Lái máy bay, Bốc bát họ, Trơn, Quan hệ rộng... Nam rapper cũng viết tâm thư bày tỏ sẽ suy nghĩ lại con đường âm nhạc sắp tới.

Đối lập với phát ngôn, Bình Gold không thực sự hối cải. Ca sĩ âm thầm đổi kênh YouTube thành "Donal Gold" và mở lại các MV. Trừ Bốc bát họ, toàn bộ MV kể trên hiện đều có thể truy cập.

Những năm gần đây, rapper vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách âm nhạc, hình ảnh này qua các sản phẩm như Trăng hoa mây mưa, Đổi tư thế...

Ngoài âm nhạc, Bình Gold còn được biết đến bởi những lần phát ngôn gây sốc. Năm 2021, Bình Gold từng chủ động công kích ViruSs - một trong những streamer hot và được yêu thích nhất lúc đó. Rapper này nhiều lần khiêu khích rồi tung rap diss (tấn công) ViruSs với tuyên bố: "Xin lỗi nếu như tao vô tình hủy sự nghiệp của mày".

Tác giả: Mỹ Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn