Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi, phi tang thi thể tại vườn chuối

Ngày 30-3, lãnh đạo xã Hà Đông, TP Hải Phòng cho biết cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994 trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), là nghi phạm đã ra tay sát hại cụ bà L.T.Th. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), rồi chôn xác nạn nhân xuống vườn chuối, phi tang.

Nghi phạm Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an



Trước đó, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 29-3, Công an xã Hà Đông nhận được tin báo từ lực lượng an ninh cơ sở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông về việc bà L.T.Th. (SN 1939, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông) mất tích vào chiều tối 29-3. Gia đình và lực lượng an ninh cơ sở đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy bà Th. đâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông đã cử cán bộ tới nhà bà Th. để xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc và xem xét các dấu vết tại hiện trường, xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

...

Ngay sau đó, Công an xã Hà Đông đã triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), là hàng xóm của bà Th. lên cơ quan để làm việc.

Hiện trường nơi nghi phạm Lê Văn Tuấn chôn thi thể nạn nhân



Qua đấu tranh, ban đầu đối tượng Tuấn khai nhận khoảng 16 giờ ngày 29-3, Tuấn đi sang nhà bà Th. qua lối vườn nhà ông B., mục đích để uống nước thì bị bà Th. phát hiện và hô hoán là Tuấn trộm cắp. Hoảng hốt, Tuấn đã nhặt viên gạch ở dưới chân đập nhiều phát vào phía sau đầu bà Th. làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuấn dùng tay và xẻng đào chôn thi thể bà Th. ngay tại vườn nhà nạn nhân.

Tác giả: Tr.Đức



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

