Phim về vũ nữ thoát y thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2024

Kết quả những hạng mục chính tại LHP Cannes 2024: Cành Cọ Vàng: Anora Grand Prix (Giải thưởng lớn): All We Imagine as Light Đạo diễn xuất sắc: Miguel Gomes Nam chính xuất sắc: Jesse Plemons Nữ chính xuất sắc: Dàn diễn viên Emilia Pérez (Adriana Paz, Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón và Selena Gomez) Jury Prize (Giải ban giám khảo): Emilia Pérez Prix Spécial (Giải đặc biệt): Mohammad Rasoulof, phim The Seed of the Sacred Fig Kịch bản xuất sắc: The Substance