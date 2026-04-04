Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy

Sáng 4-4, một lãnh đạo UBND phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận thi thể một người đàn ông vừa được phát hiện tại hồ Hao Hao trên địa bàn và cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm người thân.

Hình ảnh thi thể nạn nhân thời điểm phát hiện tại hồ Hao Hao



Theo thông tin ban đầu, thi thể nam giới này được phát hiện vào khoảng 13 giờ ngày 3-4, tại khu vực hồ Hao Hao (một hồ nước lớn tại phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm phát hiện, thi thể này được xác định là nam giới, cao 1,6 m, có độ tuổi từ 35-40 tuổi, mặc quần áo tối màu. Trên thi thể nạn nhân có một số đồ trang sức như vòng cổ, kim loại bọc răng. Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân đã tử vong khoảng 2 tháng trước.

... Đồ trang sức được cơ quan chức năng tìm thấy trên thi thể nạn nhân



Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Hải Lĩnh đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, phát đi thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Hiện, chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất thi thể theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

