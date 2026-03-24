Phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang chủ trì điều tra, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông tại khu chân cầu ở suối Ngòi Đường, phường Cam Đường.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, vào chiều 23-3, người dân phát hiện một nam giới tử vong tại chân cầu ở suối Ngòi Đường, gần khu vực bến xe trung tâm tỉnh Lào Cai.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông S. (SN 1987, trú phường Lào Cai).

Được biết, ông S. là người thường xuyên lang thang, có biểu hiện tâm lý không ổn định và nghiện rượu. Gia đình nạn nhân đã có mặt, xác nhận danh tính và cho biết người này không có mâu thuẫn với ai trước đó.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động