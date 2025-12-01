Phản bác thông tin sai trái về công tác nhân sự

Những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch về công tác nhân sự không chỉ thiếu cơ sở mà còn gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ

Lợi dụng bối cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, các thế lực thù địch, phản động và một số phần tử cơ hội chính trị đã tăng cường hoạt động "truyền thông đen", lan truyền những thông tin sai lệch, quan điểm xấu độc nhằm bôi nhọ, xuyên tạc tình hình nhân sự của các địa phương, của Đảng và Nhà nước.

Chặt chẽ, khách quan, dân chủ

Một trong những luận điệu phổ biến nhất mà các thế lực thù địch rêu rao trên mạng xã hội và những diễn đàn phản động là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV chỉ là "cuộc đấu đá nội bộ khốc liệt", "chia ghế quyền lực" giữa các phe phái trong Đảng.

Chúng bịa đặt rằng công tác nhân sự đang diễn ra trong tình trạng "tham nhũng quyền lực", "mất dân chủ"... Những thông tin này thường được lan truyền qua các tài khoản giả mạo, hình ảnh chỉnh sửa hoặc một số bài viết vô danh nhằm tạo tâm lý hoài nghi trong nhân dân.

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Bởi công tác nhân sự của Đảng ta luôn được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có sự giám sát rộng rãi của các tổ chức Đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo hướng dẫn của Trung ương, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, cùng những quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, ngày 8-10-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhân sự Đại hội XIV phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng yêu cầu mỗi ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy… Đây có thể coi là những phẩm chất quan trọng của nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước sắp tới.

Hơn nữa, việc xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm như các vụ án tham nhũng lớn gần đây chính là minh chứng cho sự quyết liệt của Đảng trong tự chỉnh đốn, chứ không phải đấu đá. Các thế lực thù địch lợi dụng những vụ việc này để bóp méo, cho rằng đây là "thanh trừng nội bộ", nhưng thực chất đó là hành động dũng cảm, thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng ta. Hiện nay, nhân sự ở đại hội các Đảng bộ địa phương và nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV sắp tới tiếp tục được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII của Đảng ngày 6-11. Ảnh: DANGCONGSAN.VN

Quy trình nghiêm ngặt

Các thế lực phản động còn tập trung xuyên tạc tình hình nhân sự tại các địa phương, bịa đặt rằng "hàng loạt cán bộ địa phương bị loại trừ vì tham nhũng", "đảng bộ địa phương đang khủng hoảng lãnh đạo"... Những thông tin này thường được đăng tải trên các trang web nước ngoài hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo, kèm theo hình ảnh cắt ghép nhằm tạo ấn tượng về sự suy thoái đạo đức trong bộ máy địa phương.

Sự thật là tại các địa phương, công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các địa phương sáp nhập tuy không tổ chức bầu ban chấp hành tại đại hội Đảng bộ nhưng nhân sự lãnh đạo đã được cấp trên chỉ định theo những quy trình nghiêm ngặt nhằm không để lọt những cán bộ không đủ phẩm chất, đồng thời giữ được cán bộ giỏi. Ở một số địa phương, vừa qua có nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, xử lý hình sự, điều đó cho thấy Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, không có hiện tượng "trên nóng dưới lạnh", càng không có tình trạng "khủng hoảng cán bộ" như các kẻ xấu rêu rao.

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hồi tháng 9-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị là sẽ bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương. Theo đó, ở cấp xã đã thực hiện rất cơ bản, ở cấp tỉnh, thành sẽ tiếp tục thực hiện và tới đây sẽ không còn bí thư tỉnh ủy, thành ủy là người địa phương.

Theo Tổng Bí thư, chủ trương này hiện áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát và thời gian tới sẽ xem xét mở rộng với chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra. Việc thực hiện đồng bộ chủ trương này sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.

Những quan điểm xấu độc này không chỉ thiếu bằng chứng mà còn phủ nhận những thành tựu to lớn của các địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta không thể quên rằng chính nhờ đội ngũ cán bộ địa phương mà Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6%-7% hằng năm, giảm nghèo thành công và nhiều thành tựu quan trọng khác.

Cảnh giác trước luận điệu chia rẽ nội bộ Một chiêu bài khác là các thế lực thù địch bịa đặt về nhân sự lãnh đạo Trung ương, cho rằng "các lãnh đạo cao cấp đang tranh giành ghế", "có sự đấu đá giữa các phe" hoặc "Nhà nước bị thao túng bởi một nhóm lợi ích"... Những thông tin này thường được đánh bóng bằng các chuyên gia giả mạo hoặc cựu đảng viên lưu vong nhằm tạo uy tín giả tạo. Trên thực tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao, với trọng tâm là lợi ích quốc gia và nhân dân. Các lãnh đạo cấp cao đã nhiều lần khẳng định rằng công tác nhân sự Đại hội XIV sẽ ưu tiên những cán bộ có đức, có tài, liêm chính, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc Ban Chấp hành Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chiến lược là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư dài hơi vào nguồn nhân lực. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới, vươn lên vị thế quốc tế, trở thành đối tác tin cậy của nhiều cường quốc, với các thỏa thuận thương mại tự do lớn như CPTPP, EVFTA...

Tác giả: Trịnh Minh Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao động