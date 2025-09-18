Phạm Thoại livestream, xin lỗi Jack

Khoảng 21h tối 21/9, Phạm Thoại (tên thật Phạm Văn Thoại) lần đầu tiên phát trực tiếp sau nửa năm "ở ẩn". TikToker từng được mệnh danh là "ông hoàng chốt đơn" nay xuất hiện trong diện mạo gầy gò, mặc áo khoác đen trùm đầu, từ bỏ phong cách nói chuyện ồn ào, bỗ bã của trước đây.

Buổi livestream xoay quanh những vấn đề ồn ào trước đó, đồng thời Phạm Thoại tiếp tục lên tiếng xin lỗi các bên liên quan, đặc biệt là ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Có thời điểm, phiên phát trực tiếp thu hút gần 30.000 lượt xem.

Những phút đầu tiên, loạt bình luận "16 tỷ" và câu hỏi liên quan đến vụ kêu gọi tiền từ thiện cho mẹ bé Bắp (tên thật là Lê Thị Thu Hòa) hồi tháng 2 tràn ngập phần bình luận. Phạm Thoại trực tiếp đọc và phản hồi. Anh một lần nữa khẳng định không "ăn đồng nào" từ số tiền đã kêu gọi.

"Tôi đã sao kê 2-3 lần, Viện Kiểm sát Khánh Hòa đã xác minh. Mọi người có thể xem lại phần ghim trên trang cá nhân của tôi", Thoại nói và cho biết thêm sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện nhưng bằng chính số tiền của mình, không kêu gọi quyên góp.

Hơn 25.000 mắt xem vào buổi phát trực tiếp của Phạm Thoại tối 17/9.

Đáng chú ý, Phạm Thoại lên tiếng xin lỗi Jack và mong muốn gặp trực tiếp nam ca sĩ để giải thích về phát ngôn gây tranh cãi trước đó.

Sau loạt lùm xùm khiến nhiều hoạt động phải tạm dừng, Phạm Thoại cho biết nửa năm qua là khoảng thời gian khó khăn, áp lực với anh. Sau đó, TikToker gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và hy vọng được cho cơ hội để sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

"Mọi người nói trước đây mình ăn nói chửi bới này kìa, mình thấy cũng đúng thật... Một người ảnh hưởng trên mạng xã hội đáng ra làm bất cứ điều gì cần cẩn trọng, kỹ càng. Nên mình cũng thấy mình sai và cố gắng dần thay đổi", Phạm Thoại nói trên livestream.

Chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân thời gian qua, anh cho biết bản thân lui về hỗ trợ các phiên livestream của đồng nghiệp, chưa có ý định quay trở lại bán hàng hay tổ chức mega live như trước.

Chiều 14/9, Phạm Thoại lập kênh chat dành cho người hâm mộ, cập nhật tình trạng hiện tại kèm bức ảnh thân thể gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên thu hút hơn 5,1 triệu lượt xem trên TikTok sau 2 ngày.

Từ đầu năm, TikToker này liên tục dính vào những tai tiếng khiến sự nghiệp

"tuột dốc không phanh". Đầu tiên là lùm xùm về việc kêu gọi từ thiện hồi tháng 2 khiến anh phải ngừng livestream bán hàng từ đầu tháng 3.

Tiếp đến là sự việc hồi cuối tháng 7. Anh tự nhận là đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025). Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương bác thông tin này ngay sau đó.

Thoại nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội vì Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Hình ảnh gầy gò của nam TikToker sau 3 tháng. Ảnh: Phạm Thoại/Facebook.

