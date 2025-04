Phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội, tiệm cắt tóc ở phố núi

Công an tỉnh Gia Lai lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Kiều Chi - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán dâm quy mô lớn trên mạng xã hội, khởi tố 6 bị can.

Theo đó, qua nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số hội, nhóm về massage giải trí có biểu hiện hoạt động nghi vấn.

Sau khi kiểm tra, xác minh, nhận định một số tài khoản thành viên của hội, nhóm hoạt động môi giới mại dâm.

Trong đó, 4 nghi can hàng đầu là Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (33 tuổi, trú huyện Đức Cơ); Nguyễn Thị Kiều Chi (36 tuổi), Trần Thị Mai Lan (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, cùng trú TP Pleiku).

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng này sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo tham gia vào các hội, nhóm kín có liên quan đến tệ nạn mại dâm rồi bình luận vào các bài viết cần tìm gái bán dâm, khách mua dâm.

Sau khi tương tác, nhắn tin riêng với khách mua dâm về lựa chọn "đào", giá cả, khách tự đặt phòng và gửi địa chỉ, hình ảnh cho môi giới để điều gái bán dâm đến.

Giá mỗi lần mua bán dâm dao động từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng một lượt, nếu qua đêm giá cao gấp 2 - 3 lần. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Ngân chỉ cung cấp gái bán dâm dưới 18 tuổi.

... Đối tượng Trần Thị Mai Lan làm việc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp



Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các lực lượng đồng loạt triển khai phá án.

Cơ quan điều tra bắt quả tang 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và 4 gái bán dâm đang chờ đến lượt bán dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Pleiku. Đồng thời triệu tập các đối tượng Tuấn Anh, Mai Lan, Thanh Ngân và Kiều Chi để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận từ tháng 5-2024 đến nay đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, môi giới mại dâm. Mỗi đối tượng quản lý từ 8 - 10 gái bán dâm. Với mỗi giao dịch, các đối tượng thu hoa hồng từ 30 - 40%.

Ngoài môi giới mại dâm trên mạng xã hội, dưới vỏ bọc là chủ hai tiệm cắt tóc nam tại Pleiku, Kiều Chi cho một số gái bán dâm cư trú và hướng dẫn khách đến tiệm của mình để mua bán dâm.

Ngoài ra, Chi còn là quản trị viên của một nhóm kín Facebook hoạt động môi giới mại dâm với hơn 4.000 thành viên tham gia.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trên. Ngoài ra, qua mở rộng điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can về tội "môi giới mại dâm" gồm Đỗ Thị Thanh Mai (44 tuổi) và Tô Bá Vương (34 tuổi), cùng trú tại Pleiku.

Tác giả: Tấn Lực



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ