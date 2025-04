Mẹ chồng và nàng dâu cầm đầu đường dây mua bán dâm "tiếp viên" 13-22 tuổi

8 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lưu Đức Lượm (SN 2000), Thái Duy Phương (SN 1983), Huỳnh Trường Thanh (SN 1984), Lâm Văn Châu (SN 1981, cùng trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1969), Nguyễn Thị Tha (SN 1974), Nguyễn Thị Bé Chính (SN 1987) và Lê Thị Tiền (SN 1970, cùng trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Các đối tượng bị khởi tố.



Trước đó, ngày 6/9/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Châu Phú và Công an TP Châu Đốc bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại Khách sạn Đồng Xanh (khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Từ lời khai của gái mại dâm cùng các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Xuyên, Phan Thị Cẩm Hừng (con dâu Xuyên) và Ngô Thị Mỹ Hạnh (cùng trú xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) thu giữ trên 464 triệu đồng, 5 xe mô tô và tài liệu liên quan. Đồng thời phát hiện tại nơi ở của Xuyên và Hừng có 13 gái bán dâm với độ tuổi từ 13 đến 22 tuổi. Trong quá trình điều tra xác định, đường dây mại dâm trên do hai mẹ con Xuyên và Hừng cầm đầu.

Cơ quan Công an mời những người bán dâm về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.



Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 25 đối tượng. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.



Tác giả: Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn