Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ảnh: TTO

Theo thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV có 23 thành viên.

Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là Chủ nhiệm.

Cùng với đó có 9 Phó chủ nhiệm gồm ông Trần Tiến Hưng (Phó chủ nhiệm thường trực), ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bà Trần Thị Hiền, ông Hà Quốc Trị, ông Đoàn Anh Dũng, ông Đinh Hữu Thành, ông Nghiêm Xuân Thành, ông Nguyễn Minh Quang, ông Lê Văn Thành.

Bên cạnh đó có 13 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm ông Đào Thế Hoằng, ông Lê Nguyễn Nam Ninh, ông Đinh Văn Cường, ông Trần Quốc Bình, ông Trịnh Thế Bình, ông Trần Văn Phúc, ông Ngô Đăng Nhật, ông Triệu Văn Chiến, ông Hoàng Công Huấn, ông Nguyễn Văn Oanh, ông Trần Việt Hà, ông Phạm Thái Hà, bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế; thạc sĩ tài chính - tiền tệ - tín dụng; đại học chuyên ngành kế toán.

Trong quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng.

Trưởng thành từ cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Nghiêm Xuân Thành dần kinh qua các chức vụ.

Như Phó tổng giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương.

Ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào giữa tháng 6-2021.

Tháng 11-2024, ông được điều động, phân công và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ