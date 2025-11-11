Ông Đỗ Văn Chiến, bà Bùi Thị Minh Hoài nhận thêm nhiệm vụ mới

Ông Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 10-11, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một số Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nhân sự mới Hội đồng bầu cử quốc gia

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội.

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với:

Ông Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh: GIA HÂN

Sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương

Trong chiều 10-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử.

Ông đề nghị cần tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; "làm từ sớm, từ xa", rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập.

Phải lấy cử tri làm trung tâm, thông tin minh bạch, dễ tiếp cận; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri; bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông cho biết điểm khác biệt tại lần bầu cử Quốc hội khóa XVI so với kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV là việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác bầu cử.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cử tri cần được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các địa phương, bảo đảm chính xác, bảo mật, thuận tiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc, xuyên tạc, gây rối, lợi dụng bầu cử để chống phá.

Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội rà soát các công việc chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (ngày 15-11).

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tổng hợp số liệu đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để trình Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định và công bố, chậm nhất là 80 ngày (phải đảm bảo xong trước 25-12).

Ông giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, số lượng người của cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương chậm nhất là 90 ngày (dự kiến hoàn thành trước 20-11).

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử (thời gian từ 17-12-2025 đến 25-1-2026).

Theo quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần 1 cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, chậm nhất là 90 ngày (tức là phải xong trước ngày 15-12), khẩn trương xây dựng và hoàn thiện văn bản.

Chủ tịch Quốc hội giao Tiểu ban nhân sự chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương để báo cáo Đảng ủy Quốc hội, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến làm căn cứ triển khai quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ